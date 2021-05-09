В Иране число умерших от коронавируса приблизилось к 75 тыс.

Суточный прирост смертности из-за коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в Иране составил 386.

Общее число летальных исходов возросло до 74 910.

Согласно информации Министерства здравоохранения Ирана, за минувшие сутки в Исламской Республике выявлен 14 141 новый случай заражения COVID-19, при этом 2044 из этого числа госпитализированы.

Таким образом, общее число заразившихся коронавирусом в Иране возросло до 2 654 811, сообщает агентство «Анадолу».