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Регион 09.05.2021 16:50

В Иране число умерших от коронавируса приблизилось к 75 тыс.

Суточный прирост смертности из-за коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в Иране составил 386.

Общее число летальных исходов возросло до 74 910.

Согласно информации Министерства здравоохранения Ирана, за минувшие сутки в Исламской Республике выявлен 14 141 новый случай заражения COVID-19, при этом 2044 из этого числа госпитализированы.

Таким образом, общее число заразившихся коронавирусом в Иране возросло до 2 654 811, сообщает агентство «Анадолу».

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, КОРОНАВИРУС, ЖЕРТВЫ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]