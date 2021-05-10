Кибератаку на Colonial Pipeline действительно провели хакеры из DarkSide - ФБР

Хакерскую атаку на американский трубопровод Colonial Pipeline действительно провела группировка DarkSide, заявили в понедельник в ФБР.

"ФБР подтверждает, что группировка DarkSide несёт ответственность за атаку на сеть Colonial Pipeline", - говорится в заявлении.

ФБР отмечает, что продолжает расследование происшествия.

Ранее о причастности данной группировки сообщало со ссылкой на источники агентство Associated Press. По информации собеседников агентства, целью атаки было вымогательство денежных средств.

В сообщении Associated Press говорилось, что речь идет о хакерской группировке, действующей с августа 2020 года. Эти хакеры заявляли, что никогда не нападают на больницы, учебные заведения, структуры госуправления и на другие объекты, не занимающиеся бизнесом. AP отмечает, что группировка также не проводит кибератак на постсоветском пространстве.

По утверждению хакеров из DarkSide, часть доходов они передают на благотворительность.

Хакерская атака парализовала Colonial Pipeline - крупный топливопровод, по которому доставляют горючее из Техаса на восточное побережье США, - 7 мая. Его работа все еще не восстановлена.