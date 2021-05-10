Кибератаку на Colonial Pipeline действительно провели хакеры из DarkSide - ФБР

Хакерскую атаку на американский трубопровод Colonial Pipeline действительно провела группировка DarkSide, заявили в понедельник в ФБР.
"ФБР подтверждает, что группировка DarkSide несёт ответственность за атаку на сеть Colonial Pipeline", - говорится в заявлении.
ФБР отмечает, что продолжает расследование происшествия.
Ранее о причастности данной группировки сообщало со ссылкой на источники агентство Associated Press. По информации собеседников агентства, целью атаки было вымогательство денежных средств.
В сообщении Associated Press говорилось, что речь идет о хакерской группировке, действующей с августа 2020 года. Эти хакеры заявляли, что никогда не нападают на больницы, учебные заведения, структуры госуправления и на другие объекты, не занимающиеся бизнесом. AP отмечает, что группировка также не проводит кибератак на постсоветском пространстве.
По утверждению хакеров из DarkSide, часть доходов они передают на благотворительность.
Хакерская атака парализовала Colonial Pipeline - крупный топливопровод, по которому доставляют горючее из Техаса на восточное побережье США, - 7 мая. Его работа все еще не восстановлена.
Алиев благодарен российской стороне за оперативное решение вопроса с доставкой вакцины «Sputnik V» в Азербайджан
В Москве ждут с визитом премьера Азербайджана
Президент Азербайджана назвал «опасными» для Армении заявления о реванше в Карабахе
Цена газа в Европе начала неделю новым рывком ввысь - до $320/тыс. куб. м, невзирая на летнюю жару
Боррель видит повод для оптимизма на переговорах по иранскому атому в Вене
Пентагон может отказаться от "облачного" проекта JEDI, контракт на который получила Microsoft
Вакцина Pfizer-BioNTech пока не нуждается в модификации для защиты от новых штаммов COVID-19 - компания
Малайзия с 12 мая почти на месяц уходит в режим изоляции из-за COVID-19
В Нахчыване будет создан Центр DOST - президент Алиев
Президент Азербайджана выделил 1,82 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в 6 городах и районах
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению Устройства для персонализации пластиковых карт
ВТБ (Азербайджан) бесплатно предоставит пакет базовых услуг безработным
Дается старт первой национальной премии «CEO Award Azerbaijan»
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Агония «Третьей» Республики Армения
Кто и как в Грузии пытается вбить клин в отношения между Баку и Тбилиси - СМИ
Вопрос «геноцида» армян запустили в СССР с целью блокировки южного фланга НАТО – российский историк