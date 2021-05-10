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Регион 10.05.2021 22:15

Президент Армении назначил на 20 июня досрочные выборы в парламент

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о проведении досрочных парламентских выборов в стране 20 июня.

"Принимая за основу роспуск парламента в силу права, назначить на 20 июня 2021 года внеочередные парламентские выборы", - говорится в указе президента.

Указ вступает в силу с 11 мая.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ВЫБОРЫ, ПАРЛАМЕНТ, ДАТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]