Президент Армении назначил на 20 июня досрочные выборы в парламент

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о проведении досрочных парламентских выборов в стране 20 июня.

"Принимая за основу роспуск парламента в силу права, назначить на 20 июня 2021 года внеочередные парламентские выборы", - говорится в указе президента.

Указ вступает в силу с 11 мая.