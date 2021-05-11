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СНГ 11.05.2021 16:36

Девять человек погибли во время стрельбы в школе в Казани - Минниханов

Число жертв трагедии в Казани выросло до девяти, сообщил журналистам президент Татарстана Рустам Минниханов.

"Мы потеряли семь детей - четыре мальчика и три девочки. Также потеряли одного учителя. И мы потеряли ещё одну женщину работника", - сказал глава региона.

По словам Минниханова, в данный момент 18 детей находятся в детской республиканской клинической больнице (ДРКБ), среди них есть дети с огнестрельными ранениями и переломами. Ещё трое взрослых с огнестрельными ранениями находятся в других больницах Казани.

Ранее сообщалось о стрельбе в школе N 175 в Казани. Минниханов заявил журналистам, что у 19-летнего задержанного пособников не было.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Расследованием займется центральный аппарат СКР.

12 мая в Татарстане объявлен днем траура.

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Тэги: РОССИЯ, ТАТАРСТАН, ШКОЛА, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]