Россия рассчитывает на скорую передачу Арменией Азербайджану карт минных полей в Карабахе

Глава МИД России Сергей Лавров рассчитывает, что Армения в скором времени передаст Азербайджану карты с расположением минных полей в Карабахе.

"Мы обсуждали этот вопрос несколько дней назад в Ереване. Мне показалось, что у армянского руководства есть понимание необходимости эту проблему решать. Первые предварительные шаги в этом направлении были сделаны, и я о них проинформировал руководство Азербайджана. Рассчитываем, что этот процесс будет существенно ускорен и позволит эту проблему решить полностью", - сказал Лавров во вторник на пресс-конференции по итогам встречи с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

Несмотря на трёхстороннее заявление от 10 ноября, Армения так и не предоставила Азербайджану карты с расположением минных полей.

В результате, уже после завершения боевых действий в результате подрыва на минных полях в Карабахе 22 человека погибло, свыше 100 - получили ранения.

А. Мамедов