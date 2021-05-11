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Карабах 11.05.2021 17:59

Россия рассчитывает на скорую передачу Арменией Азербайджану карт минных полей в Карабахе

Глава МИД России Сергей Лавров рассчитывает, что Армения в скором времени передаст Азербайджану карты с расположением минных полей в Карабахе.

"Мы обсуждали этот вопрос несколько дней назад в Ереване. Мне показалось, что у армянского руководства есть понимание необходимости эту проблему решать. Первые предварительные шаги в этом направлении были сделаны, и я о них проинформировал руководство Азербайджана. Рассчитываем, что этот процесс будет существенно ускорен и позволит эту проблему решить полностью", - сказал Лавров во вторник на пресс-конференции по итогам встречи с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

Несмотря на трёхстороннее заявление от 10 ноября, Армения так и не предоставила Азербайджану карты с расположением минных полей.

В результате, уже после завершения боевых действий в результате подрыва на минных полях в Карабахе 22 человека погибло, свыше 100 - получили ранения.

А. Мамедов

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Тэги: ЛАВРОВ, МИНЫ, КАРТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]