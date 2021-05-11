Россия рассчитывает на скорую передачу Арменией Азербайджану карт минных полей в Карабахе

Глава МИД России Сергей Лавров рассчитывает, что Армения в скором времени передаст Азербайджану карты с расположением минных полей в Карабахе.
"Мы обсуждали этот вопрос несколько дней назад в Ереване. Мне показалось, что у армянского руководства есть понимание необходимости эту проблему решать. Первые предварительные шаги в этом направлении были сделаны, и я о них проинформировал руководство Азербайджана. Рассчитываем, что этот процесс будет существенно ускорен и позволит эту проблему решить полностью", - сказал Лавров во вторник на пресс-конференции по итогам встречи с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.
Несмотря на трёхстороннее заявление от 10 ноября, Армения так и не предоставила Азербайджану карты с расположением минных полей.
В результате, уже после завершения боевых действий в результате подрыва на минных полях в Карабахе 22 человека погибло, свыше 100 - получили ранения.
А. Мамедов
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