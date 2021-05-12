Министерство обороны США согласилось исключить китайского производителя потребительской электроники Xiaomi Corp. из "черного списка" компаний, связанных с оборонным сектором КНР и, соответственно, подпадающих под американские санкции, сообщает агентство Bloomberg.
В марте Xiaomi добилась в суде приостановки решения о ее включении в этот список, которое было принято Пентагоном незадолго до завершения президентского срока Дональда Трампа. Окружной суд Вашингтона встал на сторону Xiaomi, посчитав "глубоко ошибочным" решение министерства обороны США в отношении китайской компании, и временно заблокировал его исполнение.
В среду стало известно, что Пентагон согласился отменить свое решение. "Стороны согласовали дальнейшие действия, которые позволят завершить судебный спор", - говорится в документах суда.
Включение Xiaomi в "черный список" привело бы к делистингу акций компании в США и их исключению из глобальных фондовых индексов. Акции Xiaomi на торгах в Гонконге подскочили в цене в среду на 5,3%.
Как сообщалось, в ноябре прошлого года Трамп, занимавший на тот момент пост президента США, подписал указ, запрещающий американским компаниям и частным инвесторам владеть акциями более 30 китайских компаний, которые, по данным Белого дома, являются поставщиками оборонного сектора, а также спецслужб КНР. В дальнейшем этот список расширялся, в январе текущего года в него была включена Xiaomi наряду с еще 8 китайскими компаниями.
Пентагон обосновал свое решение в отношении Xiaomi тем, что основатель компании Лей Юн в 2019 году получил награду от министерства промышленности и информационных технологий КНР. Кроме того, ведомство выразило обеспокоенность крупными инвестициями компании в технологии 5G и искусственного интеллекта (AI).
Суд, однако, посчитал эти причины недостаточными, отметив, что вместе с Лей Юном такую же награду получили более 500 бизнесменов, в то время как 5G и AI-технологии "быстро становятся отраслевым стандартом для потребительской электроники", и просто факт инвестиций в эти сферы не указывает на связи с оборонным сектором.
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