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Дальнее зарубежье 13.05.2021 12:10

Перемирие между талибами и правительством в связи с праздником конца Рамадана началось в Афганистане

В Афганистане в четверг вступил в силу режим прекращения огня между движением "Талибан" и правительством, объявленный в связи Ид-аль-Фитр (Ураза-байрам) - праздником в честь окончания священного для мусульман месяца Рамадан, сообщают западные СМИ.

Предложение о прекращении огня ранее озвучили талибы, и позднее его поддержал президент Афганистана Ашраф Гани. СМИ отмечают, что если нынешнее перемирие не сорвется, то оно станет четвертым за примерно 20 лет боевых действий в стране. При этом предыдущие режимы прекращения огня во многом соблюдались, напоминают СМИ.

В четверг жители Афганистана направились в мечети или стали собираться на открытых площадках для утренней молитвы. Власти в свою очередь направили силы безопасности для охраны самых значимых мечетей Кабула.

Президент Афганистана в ежегодной речи, посвященной празднику Ид-аль-Фитр, призвал талибов согласиться на постоянный режим прекращения огня в стране. Он отметил, что война - это не решение, и им может стать лишь политический процесс.

Боевые действия между талибами и афганскими правительственными силами проходят на фоне начавшегося вывода сил США и их союзников по НАТО из Афганистана. Планируется, что этот процесс завершится до 11 сентября 2021 года.

СМИ напоминают, что уровень насилия в стране вырос с 1 мая - первоначального срока, к которому США по соглашению с талибами должны были вывести войска из Афганистана. Однако талибы, отмечают СМИ, воздерживаются от столкновений с американскими военными.

В этот вторник "Талибан" установил контроль над стратегически важным населенным пунктом к югу от столицы Афганистана - районным центром округа Ниркх в провинции Вардак. Этот округ важен, потому что проходит вдоль центрального шоссе, которое соединяет Кабул с южной провинцией Кандагар, где базируется "Талибан".

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Тэги: АФГАНИСТАН, ПРАЗДНИК, ПЕРЕМИРИЕ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]