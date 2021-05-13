Перемирие между талибами и правительством в связи с праздником конца Рамадана началось в Афганистане

В Афганистане в четверг вступил в силу режим прекращения огня между движением "Талибан" и правительством, объявленный в связи Ид-аль-Фитр (Ураза-байрам) - праздником в честь окончания священного для мусульман месяца Рамадан, сообщают западные СМИ.
Предложение о прекращении огня ранее озвучили талибы, и позднее его поддержал президент Афганистана Ашраф Гани. СМИ отмечают, что если нынешнее перемирие не сорвется, то оно станет четвертым за примерно 20 лет боевых действий в стране. При этом предыдущие режимы прекращения огня во многом соблюдались, напоминают СМИ.
В четверг жители Афганистана направились в мечети или стали собираться на открытых площадках для утренней молитвы. Власти в свою очередь направили силы безопасности для охраны самых значимых мечетей Кабула.
Президент Афганистана в ежегодной речи, посвященной празднику Ид-аль-Фитр, призвал талибов согласиться на постоянный режим прекращения огня в стране. Он отметил, что война - это не решение, и им может стать лишь политический процесс.
Боевые действия между талибами и афганскими правительственными силами проходят на фоне начавшегося вывода сил США и их союзников по НАТО из Афганистана. Планируется, что этот процесс завершится до 11 сентября 2021 года.
СМИ напоминают, что уровень насилия в стране вырос с 1 мая - первоначального срока, к которому США по соглашению с талибами должны были вывести войска из Афганистана. Однако талибы, отмечают СМИ, воздерживаются от столкновений с американскими военными.
В этот вторник "Талибан" установил контроль над стратегически важным населенным пунктом к югу от столицы Афганистана - районным центром округа Ниркх в провинции Вардак. Этот округ важен, потому что проходит вдоль центрального шоссе, которое соединяет Кабул с южной провинцией Кандагар, где базируется "Талибан".
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