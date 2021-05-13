В РФ выявлено более 8,3 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 392 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 8 тыс. 380 случаев, умерли за сутки 392 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 8 тыс. 380 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 347 (16,1%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

За минувшие сутки по выздоровлении из больниц выписаны 9 тыс. 349 человек, от коронавируса умерли 392 пациента.

В Москве в четверг, сообщает оперативный штаб, 2 тыс. 787 новых случаев COVID-19 за сутки, и это наиболее высокие показатели среди всех регионов РФ, 55 скончавшихся и 2 тыс. 643 выздоровевших.

С начала распространения коронавируса в РФ, со 2 марта 2020 года, всего зарегистрировано 4 млн 913 тыс. 439 случаев коронавирусной инфекции, 114 тыс. 723 умерших и 4 млн 527 тыс. 878 выздоровевших.

По информации Роспотребнадзора, опубликованной в четверг, в России нарастающим итогом проведено более 132,4 млн тестов на COVID-19, из них 270 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остается 498 тыс. 195 человек.