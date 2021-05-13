В РФ выявлено более 8,3 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 392 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 8 тыс. 380 случаев, умерли за сутки 392 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 8 тыс. 380 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 347 (16,1%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
За минувшие сутки по выздоровлении из больниц выписаны 9 тыс. 349 человек, от коронавируса умерли 392 пациента.
В Москве в четверг, сообщает оперативный штаб, 2 тыс. 787 новых случаев COVID-19 за сутки, и это наиболее высокие показатели среди всех регионов РФ, 55 скончавшихся и 2 тыс. 643 выздоровевших.
С начала распространения коронавируса в РФ, со 2 марта 2020 года, всего зарегистрировано 4 млн 913 тыс. 439 случаев коронавирусной инфекции, 114 тыс. 723 умерших и 4 млн 527 тыс. 878 выздоровевших.
По информации Роспотребнадзора, опубликованной в четверг, в России нарастающим итогом проведено более 132,4 млн тестов на COVID-19, из них 270 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остается 498 тыс. 195 человек.
Алиев и Токаев договорились о мерах для реализации совместных проектов в ключевых сферах экономики
Президент Алиев посетил мечеть Йухары Говхерага в Шуше
Министры обороны России и Армении обсудили обстановку в Карабахе
SOCAR готова предоставить Туркмении мощности БТД и "Южного газового коридора" для экспорта нефти и газа
Дефицит бюджета США за 7 месяцев фингода вырос на 30%, до рекордных $1,9 трлн
Франция выступает за сохранение транзита газа через Украину - министр экономики
В штате Огайо разыграют пять призов по $1 млн для жителей, привитых от коронавируса
Япония планирует вакцинировать от COVID-19 своих спортсменов-участников Олимпиады до конца июня
Крупнейший бриллиант из РФ ушел с молотка в Швейцарии за $14,1 млн
В Нахчыване будет создан Центр DOST - президент Алиев
Президент Азербайджана выделил 1,82 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в 6 городах и районах
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению Устройства для персонализации пластиковых карт
ВТБ (Азербайджан) бесплатно предоставит пакет базовых услуг безработным
Дается старт первой национальной премии «CEO Award Azerbaijan»
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Агония «Третьей» Республики Армения
Кто и как в Грузии пытается вбить клин в отношения между Баку и Тбилиси - СМИ
Вопрос «геноцида» армян запустили в СССР с целью блокировки южного фланга НАТО – российский историк