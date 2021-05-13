Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0681 RUR   0.023 GBR   2.3774 TRY   0.2063

Цена на нефть

06.05 $/bbl   WTI 64.71 -0.92 Brent 68.09 -0.87

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 13.05.2021 21:15

Colonial Pipeline заплатила атаковавшим ее топливопровод хакерам около $5 млн

Компания-оператор американского трубопровода Colonial Pipeline заплатила около $5 млн хакерам за восстановление своей компьютерной сети, которую те парализовали 7 мая, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

"Компания заплатила солидный выкуп неотслеживаемой криптовалютой в течение нескольких часов после атаки", - говорится в сообщении агентства.

Когда хакеры получили деньги, они предоставили компании инструмент, позволяющий восстановить компьютерную сеть. Но он работал так медленно, что Colonial Pipeline использовала и другие методы, чтобы система снова заработала.

Хакерская атака 7 мая парализовала Colonial Pipeline - крупный топливопровод, по которому доставляют горючее из Техаса на восточное побережье США. Во вторник компания-оператор пострадавшего от кибератаки американского топливопровода Colonial Pipeline объявила о начале постепенного возобновления работы. Она планирует начать работать на полную мощность к концу недели.

В Белом доме заявляли, что хакеры, совершившие кибератаку, вероятно, находятся в России, однако не связаны с властями РФ. В ФБР считают, что за атакой стоит группировка DarkSide.

По данным Associated Press, DarkSide действует с августа 2020 года. Эти хакеры заявляют, что никогда не нападают на больницы, учебные заведения, структуры госуправления и на другие объекты, не занимающиеся бизнесом, а часть доходов передают на благотворительность. Группировка также не проводит кибератак на постсоветском пространстве.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ТРУБОПРОВОД, КИБЕРАТАКА, ВЫКУП


Похожие новости


Топливопровод Colonial Pipeline возобновляет работу В Сенате США подготовлен законопроект о санкциях против компаний, участвующих "Северном потоке-2" - СМИ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]