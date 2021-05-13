В комитете Госдумы по обороне призвали разобраться в инциденте на границе Армении и Азербайджана и не допустить боевых действий

Необходимо детально разобраться в происходящем на границе Армении и Азербайджана и не допустить боевых действий в регионе, в том числе при помощи консультаций в ОДКБ, заявили в комитете Госдумы по обороне.
"Вопрос достаточно острый, для нас важно не допустить эскалации напряженности в части возникновения боевых действий, не допустить пожара вблизи наших границ. Прежде, чем принимать какое-то решение, нужно выяснить все обстоятельства - действительно ли вооруженные силы Азербайджана находятся на территории Армении, принять в связи с этим меры политико-дипломатическим путем с целью урегулирования ситуации", - сказал "Интерфаксу" зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
По его словам, урегулирование начнется через механизмы ОДКБ, если Армения официально обратится в организацию, в состав которой она также входит.
В свою очередь первый зампред комитета Андрей Красов отметил, что задача России в данной ситуации - "посадить в очередной раз две стороны за стол переговоров", и напомнил о российском миротворческом контингенте, находящемся в Нагорном Карабахе.
"Необходимо использовать все возможные площадки, в том числе по линии ОДКБ, ЕврАзЭС, чтобы бойня в этом регионе остановилась. Тем более российские миротворцы сейчас находятся в Нагорном Карабахе, и я думаю, что ни азербайджанская, ни армянская сторона не хотят, чтобы наши миротворцы попали под перекрестный огонь. Они сейчас как живой щит между противоборствующими сторонами", - сказал Красов "Интерфаксу".
12 мая власти города Горис Сюникской области сообщили о нарушении азербайджанскими военными государственной границы республики.
Вашингтон призвал Баку и Ереван к мирной деэскалации ситуации на азербайджано-армянской границе - Госдеп
Азербайджан считает неадекватной реакцию Армении на процессы по согласованию госграницы - МИД
Байрамов и Линде обсудили ситуацию на азербайджано-армянской границе
FAA одобрило предложенные Boeing исправления проблем у самолетов 737 MAX
Colonial Pipeline возобновила работу в полную силу, эффект от этого не будет немедленным - Байден
Ускорение годовой инфляции в РФ в мае до 5,7% было ожидаемым, прогноз на 2021г в 4,3% остается в силе - Решетников
На Шри-Ланке из-за COVID-19 на три дня запрещают поездки по стране за исключением неотложных случаев
В Азербайджане зафиксировано свыше 500 случаев COVID-19, 16 человек скончались
Иностранные туристы смогут в Черногории сдать бесплатный тест на коронавирус
В Нахчыване будет создан Центр DOST - президент Алиев
Президент Азербайджана выделил 1,82 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в 6 городах и районах
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению Устройства для персонализации пластиковых карт
ВТБ (Азербайджан) бесплатно предоставит пакет базовых услуг безработным
Дается старт первой национальной премии «CEO Award Azerbaijan»
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Агония «Третьей» Республики Армения
Кто и как в Грузии пытается вбить клин в отношения между Баку и Тбилиси - СМИ
Вопрос «геноцида» армян запустили в СССР с целью блокировки южного фланга НАТО – российский историк