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Регион 13.05.2021 21:42

В комитете Госдумы по обороне призвали разобраться в инциденте на границе Армении и Азербайджана и не допустить боевых действий

Необходимо детально разобраться в происходящем на границе Армении и Азербайджана и не допустить боевых действий в регионе, в том числе при помощи консультаций в ОДКБ, заявили в комитете Госдумы по обороне.

"Вопрос достаточно острый, для нас важно не допустить эскалации напряженности в части возникновения боевых действий, не допустить пожара вблизи наших границ. Прежде, чем принимать какое-то решение, нужно выяснить все обстоятельства - действительно ли вооруженные силы Азербайджана находятся на территории Армении, принять в связи с этим меры политико-дипломатическим путем с целью урегулирования ситуации", - сказал "Интерфаксу" зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

По его словам, урегулирование начнется через механизмы ОДКБ, если Армения официально обратится в организацию, в состав которой она также входит.

В свою очередь первый зампред комитета Андрей Красов отметил, что задача России в данной ситуации - "посадить в очередной раз две стороны за стол переговоров", и напомнил о российском миротворческом контингенте, находящемся в Нагорном Карабахе.

"Необходимо использовать все возможные площадки, в том числе по линии ОДКБ, ЕврАзЭС, чтобы бойня в этом регионе остановилась. Тем более российские миротворцы сейчас находятся в Нагорном Карабахе, и я думаю, что ни азербайджанская, ни армянская сторона не хотят, чтобы наши миротворцы попали под перекрестный огонь. Они сейчас как живой щит между противоборствующими сторонами", - сказал Красов "Интерфаксу".

12 мая власти города Горис Сюникской области сообщили о нарушении азербайджанскими военными государственной границы республики.

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Тэги: РОССИЯ, ГОСДУМА, АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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