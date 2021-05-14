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Дальнее зарубежье 14.05.2021 11:26

Япония введет режим ЧС еще в трех префектурах в связи с распространением COVID-19 - СМИ

Японское правительство намерено в пятницу объявить чрезвычайное положение в связи с распространением COVID-19 еще в трех префектурах страны, сообщают японские СМИ.

Режим чрезвычайной ситуации будет введен в префектурах Хоккайдо, Окаяма и Хиросима с 16 по 31 мая, приводят СМИ заявление министра по делам восстановления экономики, отвечающего за вопросы борьбы с коронавирусом, Ясутоси Нисимуры.

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга должен официально оформить это решение на заседании целевой группы вечером перед проведением пресс-конференции.

Кроме того, правительство также намерено распространить усиленные меры по борьбе с COVID-19 на три другие префектуры - Гумму, Исикаву и Кумамото.

В шести префектурах страны, включая Токио и Осаку, уже введено чрезвычайное положение: ресторанам предписано воздерживаться от продажи алкоголя и закрываться к 20 часам, а посещаемость концертов и спортивных игр ограничена 5 тыс. человек.

В последние недели число случаев заболевания коронавирусом растет по всей стране. За время пандемии в Японии зарегистрировано 667 тыс. 190 случаев заболевания, скончались 11 тыс. 249 человек.

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Тэги: ЯПОНИЯ, КОРОНАВИРУС, ЧС, РЕЖИМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]