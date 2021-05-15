Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0681 RUR   0.023 GBR   2.3774 TRY   0.2063

Цена на нефть

13.05 $/bbl   WTI 63.82 -2.26 Brent 67.05 -2.27

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 15.05.2021 01:00

Высокий суд Ирландии подтвердил запрет для Facebook на трансфер данных из ЕС в США

Высокий суд Ирландии разрешил Комиссии по защите данных (Data Protection Commission, DPC) продолжить проведение процедуры, которая может привести к запрету передачи данных Facebook Inc.из Европейского союза в США.

В прошлом году DPC направила Facebook предварительное предписание о прекращении трансфера данных европейских пользователей на компьютерные серверы в Штатах. Американская компания подала иск против DPC в Высокий суд Ирландии, потребовав проверки действий комиссии.

Facebook заявила, что "отсутствие безопасного и законного международного трансфера данных будет иметь негативные последствия для европейской экономики". Также компания предупредила о "разрушительных и необратимых" последствиях такого решения для своего бизнеса.

Для выполнения требований ирландской комиссии Facebook, вероятно, придется реорганизовать свой бизнес и создать в ЕС крупные и дорогостоящие серверные центры для того, чтобы изолировать данные европейских пользователей, или перестать обслуживать европейцев, по крайней мере на некоторое время, отмечает The Wall Street Journal.

DPC предприняла свой шаг после того, как в июле 2020 года Европейский суд постановил, что компании не должны хранить информацию о резидентах Евросоюза на серверах в США в отсутствие эффективного способа защиты граждан ЕС от возможной слежки со стороны американских властей.

DPC дала Facebook время до сентября 2021 года, чтобы компания могла предпринять шаги для выполнения ее требований.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕВРОПА, FACEBOOK, РЕГУЛЯТОР, ТРЕБОВАНИЕ


Похожие новости


Ирландский регулятор потребовал от Facebook прекратить трансфер данных пользователей ЕС в США - WSJ Facebook грозит штраф в $1,66 млрд за утечку данных пользователей В ЕС ждут объяснений от Цукерберга по вопросу защиты персональных данных Свыше 2,5 млн жителей ЕС оказались затронуты скандалом с участием Facebook - Еврокомиссия Еврокомиссия оштрафовала Facebook на 110 млн евро за сокрытие информации по сделке с WhatsApp Антимонопольный регулятор Европы начал официальную проверку сделки Facebook и WhatsApp

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]