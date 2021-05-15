Высокий суд Ирландии подтвердил запрет для Facebook на трансфер данных из ЕС в США

Высокий суд Ирландии разрешил Комиссии по защите данных (Data Protection Commission, DPC) продолжить проведение процедуры, которая может привести к запрету передачи данных Facebook Inc.из Европейского союза в США.
В прошлом году DPC направила Facebook предварительное предписание о прекращении трансфера данных европейских пользователей на компьютерные серверы в Штатах. Американская компания подала иск против DPC в Высокий суд Ирландии, потребовав проверки действий комиссии.
Facebook заявила, что "отсутствие безопасного и законного международного трансфера данных будет иметь негативные последствия для европейской экономики". Также компания предупредила о "разрушительных и необратимых" последствиях такого решения для своего бизнеса.
Для выполнения требований ирландской комиссии Facebook, вероятно, придется реорганизовать свой бизнес и создать в ЕС крупные и дорогостоящие серверные центры для того, чтобы изолировать данные европейских пользователей, или перестать обслуживать европейцев, по крайней мере на некоторое время, отмечает The Wall Street Journal.
DPC предприняла свой шаг после того, как в июле 2020 года Европейский суд постановил, что компании не должны хранить информацию о резидентах Евросоюза на серверах в США в отсутствие эффективного способа защиты граждан ЕС от возможной слежки со стороны американских властей.
DPC дала Facebook время до сентября 2021 года, чтобы компания могла предпринять шаги для выполнения ее требований.
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