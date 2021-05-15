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Регион 15.05.2021 13:51

Саргсян отказался от участия в досрочных парламентских выборах

Бывший президент Армении, председатель оппозиционной Республиканской партии Серж Саргсян не будет участвовать в предстоящих 20 июня досрочных парламентских выборах.

"Я заявлял, что больше не претендую на высокий государственный пост. Моего имени не будет в (предвыборном - ИФ) списке. Своими советами я буду помогать. Считаю, что завершил свою службу Армении и армянскому народу на высоком государственном посту", - сказал Саргсян журналистам в субботу.

Как сообщалось, партия экс-директора Службы национальной безопасности Артура Ванецяна "Отечество" и Республиканская партия Саргсяна сформировали предвыборный блок "Честь имею" для участия в досрочных выборах в парламент.

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Тэги: САРГСЯН, ВЫБОРЫ, ОТКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]