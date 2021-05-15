Саргсян отказался от участия в досрочных парламентских выборах

Бывший президент Армении, председатель оппозиционной Республиканской партии Серж Саргсян не будет участвовать в предстоящих 20 июня досрочных парламентских выборах.

"Я заявлял, что больше не претендую на высокий государственный пост. Моего имени не будет в (предвыборном - ИФ) списке. Своими советами я буду помогать. Считаю, что завершил свою службу Армении и армянскому народу на высоком государственном посту", - сказал Саргсян журналистам в субботу.

Как сообщалось, партия экс-директора Службы национальной безопасности Артура Ванецяна "Отечество" и Республиканская партия Саргсяна сформировали предвыборный блок "Честь имею" для участия в досрочных выборах в парламент.