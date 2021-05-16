В руководстве азербайджанского AccessBank новое назначение

Рамин Гусейнов назначен новым генеральным директором по финансовым вопросам азербайджанского AccessBank, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Гусейнов приступил к исполнению своих обязанностей с сегодняшнего дня.

"Гусейнов начал свою карьеру в 2004 году в департаменте надзора за кредитными организациями Центрального Банка Азербайджана, с 2008 по 2013 год возглавлял департамент внешнего контроля. С 2015 года он занимал руководящие должности в сфере финансов в строительном и производственном секторах. Имеет 15-летний опыт работы в банковском и производственном секторах. Его основная деятельность охватывает такие области, как финансовое управление и контроль, реструктуризация и реабилитация, а также оптимизация бизнеса и управление рисками", - отмечается в сообщении банка.

AccessBank действует в Азербайджане с 2002 года, и в настоящее время является 7-ым банком страны по размеру активов. Все акционеры банка - иностранные банки и финансовые институты: Азиатский банк развития (19,89%), Европейский инвестиционный банк (17,39%), Международная финансовая корпорация (16,56%), responsAbility SICAV (Lux) (2,91%), responsAbility Management Company S.A. (7,11%), Голландский банк развития (9,41%), Австрийский банк развития (9,17%), SIFEM AG (8,89%), EFSE (2,78%), Symbiotics SICAV (2,27%), GGF (1,77%), LFS Advisory (1,27%) и Черноморский банк торговли и развития (0,58%).

А.Мамедов