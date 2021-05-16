Агентство DOST направит 180 тыс.манатов на разработку ПО мониторинговой системы

Агентство DOST привлекло ЗАО "Evrodizayn" для разработки программного обеспечения (ПО) мониторинговой системы мониторинговых групп по 7 направлениям во всех имеющихся центрах DOST.

Согласно данным, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, с компанией заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 180 тыс. манатов.

Х.Насирзаде