Турция ослабляет коронавирусные ограничения

Министерство внутренних дел Турции опубликовало циркуляр о снятии в стране некоторых введенных из-за коронавируса ограничений, сообщает посольство России в Анкаре.
"Снимаются ограничения на выход из дома лиц старше 65 лет, сделавших две дозы вакцины (те, кто не провакцинировался, могут выходить только с 10:00 до 14:00 в рабочие дни), а также младше 18 лет. Но данным категориям граждан не разрешается пользоваться общественным транспортом при передвижении по городу", - сообщает посольство на своей странице в Facebook.
МВД Турции, согласно сообщению, снимает запрет на междугородние поездки, кроме периода действия комендантского часа. Возобновляют работу дошкольные учреждения. В период нормализации разрешается регистрация браков без проведения свадебных церемоний.
Комендантский час в Турции продолжает действовать по выходным дням, а также в рабочие дни с 21:00 до 5:00. Под комендантский час не подпадают только иностранцы, приехавшие на кратковременный срок с туристической целью.
"Спортзалы, бассейны, кинотеатры, кофейни, кальянные, хамамы, сауны, спа-салоны, парки аттракционов остаются закрытыми. Рестораны продолжают работать только в режиме "на вынос" и "заказ на дом", - говорится в сообщении.
Посольство сообщает, что данные меры будут действовать до 1 июня.
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