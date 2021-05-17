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Транспорт и связь 17.05.2021 23:16

Great Wall приступает к выпуску в РФ новой модели кроссовера

Китайский автопроизводитель Great Wall, выпускающий внедорожники Haval на заводе под Тулой, планирует 18 мая дать официальный старт производству нового кроссовера Haval Jolion на своем российском предприятии, сообщила пресс-служба компании.

Кроссовер будет выпускаться в режиме полного производственного цикла.

Haval Jolion будет оснащаться четырехцилиндровым 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 143 л.с. с двумя типами трансмиссии: 7-ступенчатой роботизированной либо 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Haval Jolion построен на базе модульной технологической платформы L.E.M.O.N.

Ранее в Корпорации развития Тульской области "Интерфаксу" говорили, что первые опытные образцы этой новой модели компактного кроссовера были произведены на предприятии в Узловском районе еще в конце апреля.

Российский завод Haval полного цикла начал работу в июне 2019 года на территории индустриального парка "Узловая". Производственный комплекс включает цех штамповки, сварки, окраски и сборки, а также цех производства компонентов. Инвестиции в первую очередь завода составили более $500 млн. Завод стал для китайского бренда первым зарубежным предприятием с полным циклом производства. Сейчас там выпускаются четыре модели бренда: кроссоверы F7 и F7x, а также рамные внедорожники H5 и H9.

Производственная мощность завода на первом этапе составляет 80 тыс. машин в год, планируемая полная производственная мощность - 150 тыс. машин в год.

В настоящее время рядом с автозаводом началось строительство завода автомобильных двигателей компании Haval. Площадь нового завода составит 10 тыс. кв. метров, производственная мощность предприятия - 80 тыс. двигателей в год. Строительство планируется закончить к концу 2022 года. Предполагается, что завод обеспечит производство и сборку двигателей для более чем 90% автомобилей Haval в России.

Заявлялось также о планах создать центр научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

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Тэги: РОССИЯ, HAVAL, МОДЕЛЬ, ПРОИЗВОДСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]