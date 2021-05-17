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Регион 17.05.2021 22:39

РФ готова помочь наладить в Турции производство "Спутника V" - Голикова

Россия готова оказать Турции помощь в налаживании промышленного производства вакцины "Спутник V" на территории этой страны, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на встрече с министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем.

"Россия готова оказать Турции всю необходимую помощь. Прежде всего, речь идет налаживании промышленного производства вакцины "Спутник V" на территории Турции", - сказала вице-премьер, чьи слова приводятся в сообщении ее аппарата.

По ее словам, процесс массовой иммунизации населения приведет к победе над коронавирусом.

Кроме того, вице-премьер предложила турецким коллегам присоединиться в пилотном режиме к цифровой платформе "Путешествую без COVID-19", которая была разработана в Евразийском экономическом союзе и позволяет на основе информации сертифицированных лабораторий подтверждать отсутствие коронавируса при получении отрицательного ПЦР-тестирования. В аппарате вице-премьера пояснили, что граждане государств, участвующие в данной программе, могут въезжать в Россию в упрощенном порядке с использованием мобильного приложения, при этом обеспечивается соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований.

В ходе встречи с турецкой делегацией Голикова отметила важность развития сотрудничества России и Турции.

"Мы заинтересованы в динамичном развитии российско-турецких отношений, расширении сотрудничества в торговле, экономике, промышленности и высоких технологиях. Будем совместными усилиями продвигать крупные проекты в энергетической, транспортной, инфраструктурной и цифровых областях", - подчеркнула вице-премьер.

На пошлой неделе министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил "Интерфаксу", что Россия и Турция ведут переговоры относительно согласования сроков приезда турецкой делегации для изучения поставок российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Он также сказал, что запрос Турции на российскую вакцину очень велик.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ВАКЦИНА, ТУРЦИЯ, ПРОИЗВОДСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]