Россия готова оказать Турции помощь в налаживании промышленного производства вакцины "Спутник V" на территории этой страны, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на встрече с министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем.
"Россия готова оказать Турции всю необходимую помощь. Прежде всего, речь идет налаживании промышленного производства вакцины "Спутник V" на территории Турции", - сказала вице-премьер, чьи слова приводятся в сообщении ее аппарата.
По ее словам, процесс массовой иммунизации населения приведет к победе над коронавирусом.
Кроме того, вице-премьер предложила турецким коллегам присоединиться в пилотном режиме к цифровой платформе "Путешествую без COVID-19", которая была разработана в Евразийском экономическом союзе и позволяет на основе информации сертифицированных лабораторий подтверждать отсутствие коронавируса при получении отрицательного ПЦР-тестирования. В аппарате вице-премьера пояснили, что граждане государств, участвующие в данной программе, могут въезжать в Россию в упрощенном порядке с использованием мобильного приложения, при этом обеспечивается соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований.
В ходе встречи с турецкой делегацией Голикова отметила важность развития сотрудничества России и Турции.
"Мы заинтересованы в динамичном развитии российско-турецких отношений, расширении сотрудничества в торговле, экономике, промышленности и высоких технологиях. Будем совместными усилиями продвигать крупные проекты в энергетической, транспортной, инфраструктурной и цифровых областях", - подчеркнула вице-премьер.
На пошлой неделе министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил "Интерфаксу", что Россия и Турция ведут переговоры относительно согласования сроков приезда турецкой делегации для изучения поставок российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Он также сказал, что запрос Турции на российскую вакцину очень велик.
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