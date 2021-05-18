Минэнерго Азербайджана подготовит предложения по эффективному использованию водных запасов в энергетике

Министерство энергетики Азербайджана отбирает консультанта для подготовки предложений по эффективному использованию водных запасов в энергетической сфере.

Отбор проводится методом опроса предложений.

Участники отбора должны до 15:00 25 мая представить свои предложения.

Контактное лицо Эльчин Мехралиев, тел: 598-16-53/54 (внутр: 1132).

Б.Рустамбеков