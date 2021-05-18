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ТЭК 18.05.2021 11:28

Минэнерго Азербайджана подготовит предложения по эффективному использованию водных запасов в энергетике

Министерство энергетики Азербайджана отбирает консультанта для подготовки предложений по эффективному использованию водных запасов в энергетической сфере.

Отбор проводится методом опроса предложений.

Участники отбора должны до 15:00 25 мая представить свои предложения.

Контактное лицо Эльчин Мехралиев, тел: 598-16-53/54 (внутр: 1132).

Б.Рустамбеков

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: МИНЭНЕРГО, РЕСУРСЫ, ВОДНЫЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]