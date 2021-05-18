Минэнерго Азербайджана подготовит предложения по эффективному использованию водных запасов в энергетике

Министерство энергетики Азербайджана отбирает консультанта для подготовки предложений по эффективному использованию водных запасов в энергетической сфере.
Отбор проводится методом опроса предложений.
Участники отбора должны до 15:00 25 мая представить свои предложения.
Контактное лицо Эльчин Мехралиев, тел: 598-16-53/54 (внутр: 1132).
Б.Рустамбеков
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