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Дальнее зарубежье 18.05.2021 22:31

Израильские арабы бастуют в знак протеста против ударов по Газе

Арабские граждане Израиля во вторник проводят забастовку в знак протеста против израильских ударов по сектору Газа, а также - против ситуации в Иерусалиме, сообщают израильские СМИ.

Организаторы акции намерены привлечь внимание, в частности, к тому, выселению палестинцев из домов в Иерусалиме и к недавним столкновениям с израильскими силами правопорядка близ мечети Аль-Акса.

Параллельно с этим на палестинских территориях на Западном берегу Иордана организовали "день гнева", причем некоторые палестинские лидеры призывают вступать в столкновения с израильскими силами безопасности.

Израильские арабы - крупнейшее этоязыковое меньшинство в Израиле.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИЗРАИЛЬ, АРАБЫ, ЗАБАСТОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]