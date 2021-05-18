Блинкен рассчитывает на продолжение сотрудничества с РФ по Арктике

США рассчитывают, что смогут продолжить сотрудничество с РФ по проблемам Арктики во время переходящего к России председательства в Арктическом совете, заявил глава госдепа Энтони Блинкен.

"Я надеюсь, что это сотрудничество продолжится", - сказал он на пресс-конференции в Исландии, отвечая на вопрос о сотрудничестве с РФ после перехода к ней председательства в Арктическом совете.

При этом Блинкен предупредил, что США продолжат противостоять России в вопросах, по которым позиции обеих стран расходятся. В качестве примера он назвал "незаконные морские территориальные претензии".

Говоря о предстоящей в Исландии встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, Блинкен подчеркнул, что рассчитывает обсудить как двусторонние темы, так и вопросы, связанные с Арктическим советом.

Он в очередной раз напомнил, что США хотели бы более "предсказуемых и стабильных" отношений с Россией. По его мнению, этому может содействовать очная встреча президентов обеих стран. "Ожидается, что она может пройти в ближайшие недели", - напомнил Блинкен.