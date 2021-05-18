Главы МИД стран ЕС призвали стороны ближневосточного конфликта немедленно прекратить огонь и насилие

Большинство глав МИД стран ЕС в ходе видеоконференции по израильско-палестинскому конфликту во вторник сошлись во мнении относительно позиции Евросоюза, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
"Двадцать шесть государств-членов из двадцати семи присоединились к итоговому резюме дискуссии", - сказал высокий представитель ЕС по иностранным делам, пояснив, что неформальные совещания министров не могут принимать официальные заключения, поэтому суть позиции изложена в виде короткого документа.
Боррель выразил удовлетворение "широкой поддержкой" этого текста, который признает приоритетом немедленную остановку насилия и прекращение огня.
Главная цель - защитить гражданских лиц и обеспечить доступ в Газу сотрудникам гуманитарных организаций, недопустимы многочисленные жертвы среди гражданского населения, включая женщин и детей, отметил он.
При этом министры стран ЕС осудили ракетные обстрелы Израиля со стороны ХАМАС и других террористических групп, кроме того, Евросоюз признает право израильской стороны на самозащиту. Однако, по мнению министров, она должна осуществляться пропорциональным образом при уважении международного гуманитарного права. Кроме того, следует уважать статус святых мест и право на религиозный культ. ЕС также высказался против выселения арабских жителей и израильской поселенческой политики.
"Мы исходим из принципа, что безопасность для Израиля и для Палестины требует настоящего политического решения, потому что только настоящее политическое решение может принести мир. И для этого мы должны восстановить политическую перспективу", - подчеркнул Боррель.
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