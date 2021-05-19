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Дальнее зарубежье 19.05.2021 18:37

Испанские власти сообщают о возвращении почти 5 тыс. нелегалов из Сеуты в Марокко

Премьер Испании Педро Санчес объявил о возвращении из Сеуты в Марокко 4,8 тыс. нелегальных иммигрантов, прибывших на испанскую территорию с начала этой недели, пишет газета "Паис".

Часть нелегалов вернулась на марокканскую территорию добровольно, а часть - принудительно.

Данный процесс предстоит продолжить, так как общее число нелегалов, прибывших за последние дни в Сеуту - около 8 тыс.

В среду десятки мигрантов продолжают попытки добраться вплавь до Сеуты. Часть из них - несовершеннолетние.

Санчес ранее на этой неделе заверил, что будет принимать меры по преодолению кризиса.

"Сейчас мой приоритет - это нормализация ситуации в Сеуте. Граждане там должны знать, что правительство Испании их поддерживает, причем - максимально решительно, чтобы обеспечить их безопасность в любых ситуациях", - написал он в своем твиттере во вторник.

Со своей стороны, глава Сеуты Хуан Хесус Вивас во вторник призвал власти быстро возвращать нелегалов в Марокко.

"С Марокко у нас действуют договоренности, согласно которым мы имеем право немедленно проводить принудительные возвращения нелегалов", - сказал Вивас.

Сеута - испанская территория на севере Африки. Она расположена напротив Гибралтара и граничит с Марокко. Нелегалы стремятся попасть в Сеуту, надеясь получить убежище в Испании.

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Тэги: ИСПАНИЯ, СЕУТА, СИТУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]