Испанские власти сообщают о возвращении почти 5 тыс. нелегалов из Сеуты в Марокко

Премьер Испании Педро Санчес объявил о возвращении из Сеуты в Марокко 4,8 тыс. нелегальных иммигрантов, прибывших на испанскую территорию с начала этой недели, пишет газета "Паис".
Часть нелегалов вернулась на марокканскую территорию добровольно, а часть - принудительно.
Данный процесс предстоит продолжить, так как общее число нелегалов, прибывших за последние дни в Сеуту - около 8 тыс.
В среду десятки мигрантов продолжают попытки добраться вплавь до Сеуты. Часть из них - несовершеннолетние.
Санчес ранее на этой неделе заверил, что будет принимать меры по преодолению кризиса.
"Сейчас мой приоритет - это нормализация ситуации в Сеуте. Граждане там должны знать, что правительство Испании их поддерживает, причем - максимально решительно, чтобы обеспечить их безопасность в любых ситуациях", - написал он в своем твиттере во вторник.
Со своей стороны, глава Сеуты Хуан Хесус Вивас во вторник призвал власти быстро возвращать нелегалов в Марокко.
"С Марокко у нас действуют договоренности, согласно которым мы имеем право немедленно проводить принудительные возвращения нелегалов", - сказал Вивас.
Сеута - испанская территория на севере Африки. Она расположена напротив Гибралтара и граничит с Марокко. Нелегалы стремятся попасть в Сеуту, надеясь получить убежище в Испании.
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