В Баку не согласны с мнением Госдепа США о наличии террористических рисков в Азербайджане

Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана считает необоснованным заявление Государственного департамента путешествий США о повышенной террористической опасности в Азербайджане.

«Государственный департамент путешествий США на своей официальной интернет странице разместил информацию о заболеваемости среди граждан Азербайджана COVİD-19 и высокой террористической опасности в стране. В связи с этим гражданам США без серьезной необходимости рекомендовано не посещать Азербайджан», - отмечается в сообщении СГБ.

«СГБ заявляет, что подобные заявления, связанные с повышенной террористической опасностью на территории Азербайджана не отражают действительность и являются безосновательными», - говорится в сообщении.

В сообщении также отмечается, что устойчивая стабильность и мир, созданные в стране в результате успешной политики обеспечения соблюдения законов и безопасности, обеспечивают безопасность местных граждан, а также иностранцев, посещающих Азербайджан. В настоящее время риск террористической угрозы для тех, кто хочет посетить Азербайджан, отсутствует.

Б.Рустамбеков