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Внешняя политика 19.05.2021 18:28

В Баку не согласны с мнением Госдепа США о наличии террористических рисков в Азербайджане

Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана считает необоснованным заявление Государственного департамента путешествий США о повышенной террористической опасности в Азербайджане.

«Государственный департамент путешествий США на своей официальной интернет странице разместил информацию о заболеваемости среди граждан Азербайджана COVİD-19 и высокой террористической опасности в стране. В связи с этим гражданам США без серьезной необходимости рекомендовано не посещать Азербайджан», - отмечается в сообщении СГБ.

«СГБ заявляет, что подобные заявления, связанные с повышенной террористической опасностью на территории Азербайджана не отражают действительность и являются безосновательными», - говорится в сообщении.

В сообщении также отмечается, что устойчивая стабильность и мир, созданные в стране в результате успешной политики обеспечения соблюдения законов и безопасности, обеспечивают безопасность местных граждан, а также иностранцев, посещающих Азербайджан. В настоящее время риск террористической угрозы для тех, кто хочет посетить Азербайджан, отсутствует.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: США, СГБ, ТЕРРОРИЗМ, УГРОЗА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]