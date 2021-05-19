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Дальнее зарубежье 19.05.2021 22:42

Более трети взрослого населения Великобритании сделали прививку против COVID-19

Более 70% взрослых жителей Великобритании получили первую дозу вакцины от коронавируса, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на данные правительства страны.

"Семеро из каждых десяти взрослых в Великобритании получили первую дозу вакцины", - написал премьер Соединенного Королевства Борис Джонсон в твиттере.

"Это огромное достижение, и я благодарю всех медицинских работников, военнослужащих и добровольцев, которые сделали возможным такое невероятное распространение (прививок)", - добавил Джонсон.

Он также призвал британцев "сделать прививку, когда их позовут".

Согласно официальным данным, около 40% взрослых британцев уже полостью прошли вакцинацию от COVID-19, сделав обе прививки.

В настоящее время по всей Великобритании было использовано в общей сложности 57,8 млн доз вакцин, из них 36,9 млн (70,2%) - для первого этапа вакцинации и 20,8 млн (39,6%) - для второго.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КОРОНАВИРУС, ВАКЦИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]