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Генсек ООН приветствует прекращение огня между Газой и Израилем

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приветствует достижение договоренности о прекращении огня между Израилем и сектором Газа и призывает к ее соблюдению.

"Я приветствую прекращение огня между Газой и Израилем после 11 дней смертоносных боевых действий. Я выражаю свои глубочайшие соболезнования жертвам насилия и их близким. Я выражаю признательность Египту и Катару за усилия, предпринятые в тесной координации с ООН для содействия восстановлению спокойствия в Газе и Израиле. Я призываю все стороны соблюдать режим прекращения огня", - заявил Гутерреш.

По мнению генсека ООН, "израильские и палестинские лидеры несут ответственность не только за восстановление спокойствия, но и за начало серьезного диалога для устранения коренных причин конфликта".

"Я думаю, что будет очень важно стабилизировать режим прекращения огня. Я думаю, что будет очень важно иметь надежную программу гуманитарной помощи и восстановления Газы. И я думаю, что будет очень важно оживить мирный процесс, перезапустить мирный процесс, чтобы добиться решения на основе сосуществования двух государств", - отметил он.

Аналогичное заявление опубликовал и глава МИД Великобритании Доминик Рааб в своем твиттере.

"Приветствуем новости о прекращении огня в Израиле и Газе. Все стороны должны работать над тем, чтобы сделать режим прекращение огня долговременным и положить конец неприемлемому циклу насилия и гибели мирных жителей", - написал Рааб.

"Великобритания продолжает поддерживать усилия по достижению мира", - добавил он.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинскими группировками из сектора Газа вступило в силу в 03:00.

Израильские СМИ передавали, что в последние часы до начала перемирия ВВС Израиля продолжали наносить удары по Газе. Палестинцы же продолжали запускать ракеты по югу Израиля.

Наблюдатели отмечают, что теперь нужно будет убедиться, что обе стороны действительно готовы длительное время соблюдать режим прекращения огня.

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Тэги: ООН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, БЛИЖВОСТОК, ПЕРЕМИРИЕ


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