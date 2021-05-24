В Азербайджане зарегистрирована финансовая компания с капиталом 152 тыс. манатов

Государственная налоговая служба (ГНС) Азербайджана зарегистрировала ООО «Freedom Finance Azerbaijan», сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ведомстве.

По данным ведомства, уставный капитал общества равен 152 тыс. манатов, оно зарегистрировано 15февраля 2021 года.

Официальным представителем общества является Вюсал Мамедов.