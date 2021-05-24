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Бизнес и законодательство 24.05.2021 14:18

В Азербайджане зарегистрирована финансовая компания с капиталом 152 тыс. манатов

Государственная налоговая служба (ГНС) Азербайджана зарегистрировала ООО «Freedom Finance Azerbaijan», сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ведомстве.

По данным ведомства, уставный капитал общества равен 152 тыс. манатов, оно зарегистрировано 15февраля 2021 года.

Официальным представителем общества является Вюсал Мамедов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ГНС, ОБЩЕСТВО, РЕГИСТРАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]