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СНГ 24.05.2021 21:30

В Белом доме осуждают и требуют расследования инцидента с экстренной посадкой самолета в Минске

Администрация США осуждает инцидент с экстренной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске, заявила в понедельник представитель Белого дома Дженнифер Псаки.

"Мы требуем немедленного международного прозрачного и вызывающего доверие расследования этого инцидента. Мы поддерживаем серию двухсторонних контактов с нашими партнерами", - сказала она.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США координируют с партнерами реакцию на инцидент с самолетом в Белоруссии. Блинкен также отметил, что Вашингтон "вновь осуждает преследования и произвольные задержания журналистов" в Белоруссии.

Самолет ирландской авиакомпании Ryanair 23 мая был экстренно посажен в Минске. Этим самолетом из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан.

По утверждению главного советника президента Литвы по внешней политике Асты Скайсгирите, чтобы развернуть гражданский самолет, Белоруссия использовала военный истребитель МиГ-29 и военный вертолет Ми-24.

Белорусские власти ранее объявили Протасевича в межгосударственный розыск. В ноябре 2020 года Генпрокуратура Белоруссии обращалась в Минюст Польши с просьбой о его заключении под стражу и выдаче для привлечения к уголовной ответственности в качестве обвиняемого по делу о массовых беспорядках в Белоруссии.

Массовые протесты в Белоруссии начались в августе 2020 года после президентских выборов, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко. Оппозиция не признала итогов этих выборов, обвинив власти в их фальсификации.

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Тэги: США, БЕЛАРУСЬ, САМОЛЕТ, РЕАКЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]