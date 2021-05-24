В Белом доме осуждают и требуют расследования инцидента с экстренной посадкой самолета в Минске

Администрация США осуждает инцидент с экстренной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске, заявила в понедельник представитель Белого дома Дженнифер Псаки.
"Мы требуем немедленного международного прозрачного и вызывающего доверие расследования этого инцидента. Мы поддерживаем серию двухсторонних контактов с нашими партнерами", - сказала она.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США координируют с партнерами реакцию на инцидент с самолетом в Белоруссии. Блинкен также отметил, что Вашингтон "вновь осуждает преследования и произвольные задержания журналистов" в Белоруссии.
Самолет ирландской авиакомпании Ryanair 23 мая был экстренно посажен в Минске. Этим самолетом из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан.
По утверждению главного советника президента Литвы по внешней политике Асты Скайсгирите, чтобы развернуть гражданский самолет, Белоруссия использовала военный истребитель МиГ-29 и военный вертолет Ми-24.
Белорусские власти ранее объявили Протасевича в межгосударственный розыск. В ноябре 2020 года Генпрокуратура Белоруссии обращалась в Минюст Польши с просьбой о его заключении под стражу и выдаче для привлечения к уголовной ответственности в качестве обвиняемого по делу о массовых беспорядках в Белоруссии.
Массовые протесты в Белоруссии начались в августе 2020 года после президентских выборов, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко. Оппозиция не признала итогов этих выборов, обвинив власти в их фальсификации.
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