Макрон похвалил Грузию за уверенное движение в сторону сближения с ЕС и НАТО

Франция твердо поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии, заявил французский президент Эмманюэль Макрон.
Как сообщает во вторник вечером администрация грузинского президента, Макрон заявил об этом в поздравительном письме президенту Грузии Саломе Зурабишвили по случаю празднования 26 мая Дня независимости Грузии.
В письме, которое цитирует администрация, французский президент указал на уверенное движение Грузии в сторону сближения с Евросоюзом и НАТО, несмотря на ситуацию в регионе.
"В прошлом году, в регионе снова ухудшилась ситуация, что представляет для вашей страны новый вызов. В том контексте, когда сильные государства региона хотят расширить свои сферы влияния, Грузия сумела доказать уверенное движение на пути демократии, сближения с ЕС и НАТО и продолжения реформ", - отметил Макрон.
Французский президент также положительно оценил достижение при посредничестве ЕС в Грузии соглашения по выходу из политического кризиса между оппозицией, которая отказывалась входить в парламент, и властями.
Говоря о ситуации с пандемией коронавируса COVID-19, Макрон заверил грузинскую коллегу, что Грузия может рассчитывать на поддержку Франции в борьбе с вызовами, возникшими из-за пандемии.
Армения, распространяя лживую информацию о ситуации на границе, стремится к эскалации напряженности – МИД Азербайджана
Азербайджан может подписать мирный договор с Арменией при взаимном признании суверенитета и неприкосновенности границ - Байрамов
ВС Азербайджана во вторник не открывали огня по армянским позициям, обвинения из Еревана в адрес Баку являются абсурдом - Погранслужба
Внешняя торговля стран G20 в I квартале достигла рекорда - ОЭСР
Vitol займется бункеровкой судов
Число обусловленных кибератаками рейтинговых действий у банков увеличится - S&P
Вакцина Moderna на 100% эффективна в предотвращении COVID-19 у подростков 12-18 лет, утверждает компания-производитель
В Азербайджане прирост новых случаев заражения COVID-19, 10 человек скончались
ИВ Абшерона направит свыше 1,36 млн манатов на работы по благоустройству в Хырдалане
Нахчыван получит 1 млн манатов для бурения субартезианских скважин - распоряжение президента Азербайджана
Минобразования получит 1,5 млн манатов для начала строительства школы в Габалинском районе
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
«Лаборатория Касперского»: число DDoS-атак в первом квартале 2021 года вернулось к докарантинному уровню
NEQSOL Holding успешно прошел сертификацию ISO, подтвердив высокий уровень комплаенса
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?