Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0788 RUR   0.0231 GBR   2.4105 TRY   0.2025

Цена на нефть

24.05 $/bbl   WTI 66.05 2.47 Brent 68.46 2.02

Погода в Баку

  ночь день

Регион 25.05.2021 23:56

Макрон похвалил Грузию за уверенное движение в сторону сближения с ЕС и НАТО

Франция твердо поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии, заявил французский президент Эмманюэль Макрон.

Как сообщает во вторник вечером администрация грузинского президента, Макрон заявил об этом в поздравительном письме президенту Грузии Саломе Зурабишвили по случаю празднования 26 мая Дня независимости Грузии.

В письме, которое цитирует администрация, французский президент указал на уверенное движение Грузии в сторону сближения с Евросоюзом и НАТО, несмотря на ситуацию в регионе.

"В прошлом году, в регионе снова ухудшилась ситуация, что представляет для вашей страны новый вызов. В том контексте, когда сильные государства региона хотят расширить свои сферы влияния, Грузия сумела доказать уверенное движение на пути демократии, сближения с ЕС и НАТО и продолжения реформ", - отметил Макрон.

Французский президент также положительно оценил достижение при посредничестве ЕС в Грузии соглашения по выходу из политического кризиса между оппозицией, которая отказывалась входить в парламент, и властями.

Говоря о ситуации с пандемией коронавируса COVID-19, Макрон заверил грузинскую коллегу, что Грузия может рассчитывать на поддержку Франции в борьбе с вызовами, возникшими из-за пандемии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ


Похожие новости


Макрон заявил о поддержке суверенитета Грузии, готовности Франции участвовать в урегулировании в Закавказье Президент Грузии в ходе визита в Париж встретится со своим французским коллегой Президент Франции поздравил Зурабишвили с победой на выборах и заявил о готовности к усилению связей с Грузией В Париже заявили о готовности сотрудничать с бывшим французским дипломатом Зурабишвили, ставшей президентом Грузии Экс-глава МИД Грузии Зурабишвили перед президентскими выборами решила отказаться от гражданства Франции Группу грабителей из стран бывшего СССР поймали во Франции

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]