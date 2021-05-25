Макрон похвалил Грузию за уверенное движение в сторону сближения с ЕС и НАТО

Франция твердо поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии, заявил французский президент Эмманюэль Макрон.

Как сообщает во вторник вечером администрация грузинского президента, Макрон заявил об этом в поздравительном письме президенту Грузии Саломе Зурабишвили по случаю празднования 26 мая Дня независимости Грузии.

В письме, которое цитирует администрация, французский президент указал на уверенное движение Грузии в сторону сближения с Евросоюзом и НАТО, несмотря на ситуацию в регионе.

"В прошлом году, в регионе снова ухудшилась ситуация, что представляет для вашей страны новый вызов. В том контексте, когда сильные государства региона хотят расширить свои сферы влияния, Грузия сумела доказать уверенное движение на пути демократии, сближения с ЕС и НАТО и продолжения реформ", - отметил Макрон.

Французский президент также положительно оценил достижение при посредничестве ЕС в Грузии соглашения по выходу из политического кризиса между оппозицией, которая отказывалась входить в парламент, и властями.

Говоря о ситуации с пандемией коронавируса COVID-19, Макрон заверил грузинскую коллегу, что Грузия может рассчитывать на поддержку Франции в борьбе с вызовами, возникшими из-за пандемии.