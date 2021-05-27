РФ настаивает на сохранении моратория на вылов осетровых на Каспии- Росрыболовство

Запрет на коммерческий промысел осетровых видов рыб в Каспийском море в ближайшие годы, скорее всего, снят не будет, Россия настаивается на его сохранении.

"Такой перспективы (снятия запрета - ИФ) в ближайшие несколько лет нет. Мы настаиваем всегда на сохранении запрета, когда ведем переговоры в рамках пятисторонней комиссии", - сообщил "Интерфаксу" заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов в кулуарах международного форума "Каспий 2021: пути устойчивого развития" в Астрахани в четверг.

По его словам, Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) провел масштабную работу по изучению осетровых. "Мы теперь знаем всю генетику осетровых стад, которые находятся на наших заводах, и смогли определить состав искусственно воспроизведенной рыбы. И по русскому осетру в Каспии 86% - это российская рыба. Большая часть популяции поддерживается за счет российских заводов по искусственному воспроизводству", - сказал Соколов.

Как сообщалось, в декабре 2020 года Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан продлили запрет на коммерческий промысел осетровых видов рыб в Каспийском море.

Комиссия по сохранению, рациональному использованию водных биоресурсов Каспийского моря и управлению их совместными запасами создана в соответствии с соглашением, подписанным в Астрахани в сентябре 2014 года представителями Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана. Весной 2016 года документ прошел ратификацию во всех странах-участницах и вступил в силу. Соглашение предусматривает возможность принятия комиссией решений, обязательных для исполнения государствами-участниками. Первая сессия комиссии состоялась в Баку в конце ноября 2017 года.

Задачи комиссии - координировать деятельности по сохранению, воспроизводству, рациональному использованию совместных водных биоресурсов, ежегодно устанавливать общие допустимые уловы и распределять национальные квоты. К полномочиям комиссии относятся также регулирование промысла и сохранение совместных водных биоресурсов на основе ограничений, которые могут включать запрет промысла в определенных районах и в отношении отдельных видов ресурсов на определенные периоды.

Россия запретила промышленный вылов белуги в Волго-Каспийском бассейне с 2000 года, осетра и севрюги - с 2005 года. Кроме осетровых, в Каспийском бассейне обитают популяции различных ценных и малоценных промысловых видов рыб (в том числе сельди, кильки, кефали и др.).

Каспийское море - самый богатый в мире водоем по численности и видовому разнообразию осетровых. Максимальные уловы осетровых в Каспийском бассейне отмечались в начале ХХ века - 39,4 тыс. тонн и в конце 1970-х годов - 27,4 тыс. тонн. Резкое сокращение численности осетровых началось с 1991 года.