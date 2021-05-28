Следующее заседание совета глав правительств стран СНГ пройдёт 12 ноября в Бишкеке - глава исполкома Содружества

Очередное заседание совета глав правительств (СГП) стран Содружества независимых государств пройдёт 12 ноября в киргизской столице.

По предложению Киргизии "в узком формате было принято решение провести очередное заседание совета глав правительств, осеннее, в городе Бишкеке 12 ноября 2021 года", - сообщил председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев на заседании СГП в Минске в пятницу.

По итогам состоявшегося в Минске заседания были подписаны и приняты документы, том числе решение Совета глав правительств СНГ о среднесрочном плане совместных действий государств-участников Содружества по противодействию распространению инфекционных болезней и Соглашение о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий государств - участников объединения.

Кроме того, подписаны соглашение о сотрудничестве в сфере содействия занятости населения и соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний.

Главы правительств приняли Концепцию сотрудничества органов государственной власти, осуществляющих управление государственными материальными резервами в государствах -участниках Содружества на период до 2030 года и план основных мероприятий по ее реализации.

Также на заседании было принято решение о Комплексе совместных мер по профилактике и борьбе с ящуром на период до 2025 года и решение о базовой организации государств -участников СНГ в области оперативно-стратегической подготовки офицеров вооруженных сил.