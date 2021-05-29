Президент Алиев принял участие в открытии нового здания минэкономики

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу принял участие в открытии нового здания министерства экономики, сообщает сайт главы государства.
Алиев также принял участие в открытии нового административного здания Сураханинского районного суда.
А. Мамедов
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