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Внешняя политика 29.05.2021 21:35

Баку поддерживает предложение Москвы по созданию трехсторонней комиссии по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией – Асадов

Официальный Баку поддерживает предложение России о создании трехсторонней комиссии по делимитации и демаркации границы между Азербайджаном и Арменией, заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Такое мнение Асадов высказал 28 мая в Минске на заседании Совета глав правительств СНГ. Выдержки из выступления премьера публикуются на сайте кабинета министров Азербайджана.

Асадов на заседании отметил, что после приобретения независимости Азербайджан осуществил делимитацию и демаркацию с сопредельными государствами - с Россией, Ираном и Грузией согласно международно-правовым нормам. «Произвести же делимитацию и демаркацию границы с Арменией было невозможно в силу того, что территория Азербайджанской Республики была оккупирована армянскими вооруженными силами. Сейчас, после завершения военных действий, Азербайджан начал устанавливать свою пограничную инфраструктуру и полностью готов и будет решать вопрос с проведением линий границ с Арменией в конструктивном ключе», - отметил премьер.

По его словам, в этой связи Азербайджан поддержал предложение российской стороны о создании соответствующей трехсторонней комиссии по делимитации и демаркации границы с Арменией. Он подчеркнул, что определение линий границ – технический процесс, который должен иметь серьезную международно-правовую основу.

Премьер-министр выразил приверженность Азербайджана обеспечению устойчивого мира и безопасности в регионе, в том числе процессу нормализации постконфликтной ситуации и разрешению всех разногласий дипломатическими средствами в контексте добросовестного выполнения положений трехсторонних заявлений от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

А.Азизов

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Тэги: АСАДОВ, АРМЕНИЯ, ГРАНИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]