Беларусь благодарна Турции за позицию по заявлению НАТО об инциденте с рейсом Ryanair - глава МИД

Минск благодарен Анкаре, выступившей против упоминания в заявлении НАТО поддержки новых санкций после инцидента с посадкой самолета Ryanair, заявил глава белорусского МИД Владимир Макей.
"По нашей информации, действительно Турция выступила против принятия подобного рода заявления. Если это так, то мы благодарны Турции за такую позицию, подходы", - сказал Макей в интервью газете "Коммерсантъ".
Так он ответил на просьбу прокомментировать сообщения о том, что позиция Турции повлияла на то, каким оказалось заявление НАТО в отношении Белоруссии, в котором, в частности, не было упомянуто, например, о поддержке санкций.
"Мы всегда были честны со всеми партнерами, мы в свое время тоже поддержали Турцию, когда там была совершена попытка государственного переворота, и у нас существует абсолютно тесные, дружественные отношения с этой страной", - отметил Макей.
"Но меня удивляет другой аспект. Почему НАТО, военный блок, пытается сделать заявление по Беларуси, в частности, требуя освобождения, какого-то абсолютно не значимого для них деятеля, задержанного здесь, в аэропорту, блогера? Когда военный блок вмешивается в подобного рода политические вещи, что дальше надо ожидать? Что танки уже должны входить в Беларусь? Фактически пытаются этим заявлением подвести ситуацию под какие-то действия, угрожающие миру", - сказал министр.
"А дальше НАТО должно будет соответствующим образом реагировать на такого рода действия, угрожающие миру. Подоплека понятна", - резюмировал Макей.
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