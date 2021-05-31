Украина ослабит карантинные ограничения по COVID-19 на летний период - Минздрав

Украина ослабит карантинные ограничения на летний период, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
"На летний период. Уже есть карантинная усталость, пандемическая усталость. Поэтому, когда у нас стабилизация эпидситуации, можно чуть-чуть открыть, сделать определенные послабления. Нет такой вспышки, такой масштабных, поэтому мы говорим о золотой середине - способностью медицинской системы лечить и экономическими другими вещами", - сказал Ляшко в интервью "ТСН. Неделя" в воскресенье.
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