Глава разведки Египта провел переговоры с лидером ХАМАС в секторе Газа

Глава Службы общей разведки Египта Аббас Камель в понедельник встретился с лидером движения ХАМАС в секторе Газа Яхъя Синваром в рамках попыток Каира укрепить режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками, сообщил телеканал "Аль-Джазира".
"Мы обсуждали несколько тем, наиболее важная из которых - необходимость обязать (израильские силы - ИФ) оккупации прекратить свою агрессию против Газы, Иерусалима, Шейх-Джарраха и по всей Палестине", - приводит телеканал слова высокопоставленного представителя ХАМАС Халиля аль-Хайи, сказанные после этих переговоров.
Также он призвал Израиль полностью снять блокаду с сектора Газа, введенную после перехода власти в анклаве к движению ХАМАС в 2007 году.
В ходе визита Камеля речь шла и о восстановлении сектора Газа, пострадавшего от ударов Израиля в ходе недавнего конфликта в регионе.
"Аль-Джазира" напоминает, что до этого Камель в ходе поездки, нацеленной на упрочение перемирия, встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Телеканал также напоминает, что предыдущий визит тогдашнего руководителя Службы общей разведки в сектор Газа состоялся еще в начале 2000-х годов, а Аббас Камель стал самым высокопоставленным - с 2018 года - представителем арабской стороны, посетившим сектор Газа.
В ночь на 21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками из сектора Газа. До этого в течение 11 дней армия обороны Израиля наносила удары по Газе в ответ на проводившиеся оттуда пуски ракет: всего по Израилю было выпущено более 4 тыс. ракет.
"Аль-Джазира" указывает, что режим прекращения огня был достигнут благодаря посредничеству Египта. Хотя перемирие продолжает соблюдаться, ни одна из ключевых проблем в регионе до сих пор не решена, добавляет телеканал.
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