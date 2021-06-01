Денежная база в Азербайджане в январе-мае увеличилась на 2,1%, в мае – на 4,3%

Объем денежной базы в Азербайджане на 31 мая 2021 года составляет 13 млрд 856,8 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.
На 30 декабря 2020 года денежная база в Азербайджане составляла 13 млрд 564,2 млн манатов. Таким образом, денежная база в январе-мае 2021 года увеличилась на 2,1%, передает "Интерфакс-Азербайджан".
При этом в мае 2021 года денежная база в Азербайджане увеличилась на 575,2 млн манатов или на 4,3%.
В 2020 году рост денежной базы в Азербайджане составил 11,6%.
А.Азизов
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