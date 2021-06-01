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В ФРГ понизили уровень угрозы заражения коронавирусом

Глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан сообщил, что уровень угрозы заражения коронавирусом в Германии понижен с "очень высокого" до "высокого".

"Ситуация улучшается, она становится намного лучше, но мы все еще находимся в середине этой пандемии", - сказал Шпан журналистам в Берлине во вторник, ссылаясь на данные института Роберта Коха.

В настоящее время индекс заболеваемости составляет в Германии 35,2, что означает, что на 100 тысяч человек за неделю приходится 35,2 новых случая заражения коронавирусом.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ФРГ, КОРОНАВИРУС, УРОВЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]