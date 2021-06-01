Российские миротворцы в Карабахе стараются обеспечить перемирие, никакой роли Франции в этом вопросе нет – МИД Азербайджана

МИД Азербайджана отмечает отсутствие какой-либо роли Франции в обеспечении и соблюдении перемирия в регионе после подписания в ноябре 2020 года трехстороннего заявления по Карабаху.
«Перемирие в регионе обеспечивается на основе трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, Армении и РФ от 10 ноября 2020 года. Российские миротворцы, временно размещенные на территории Азербайджана, стараются обеспечить соблюдение перемирия. В этом вопросе никакой роли Франции нет», - заявила начальник Управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя слова президента Франции Эмманюэля Макрона по ситуации в регионе.
По ее словам, Азербайджан всегда являлся сторонником обмена военнопленными по принципу «всех на всех». «Но, мы неоднократно заявляли, что у нас нет пленных армянских военных. Что касается задержанных членов армянских диверсионных групп, направленных на территорию Азербайджана 26 ноября 2020 года, а также при минировании путей снабжения в Кельбаджарском районе Азербайджана, то они не являются военнопленными», - подчеркнула она.
Абдуллаева добавила, что между Азербайджаном, Арменией и Россией осуществляется прямой диалог, в том числе по разблокированию коммуникаций в регионе на основании заявления от 11 января 2021 года. «И в этом вопросе у Франции нет никакой роли», - отметила она.
Касаясь вопроса делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы, Абдуллаева подчеркнула, что Азербайджан поддерживает начало процесса делимитации и этот вопрос должен найти решение путем переговоров.
«Мы еще раз подчеркиваем, что азербайджанские военные служат на своей родной земле. Франция с 1997 года является сопредседателем Минской группы ОБСЕ, но, к сожалению, Париж никогда не выступал с призывами вывести ВС Армении с оккупированных азербайджанских земель», - отметила она, комментируя призыв французского лидера о необходимости отвода азербайджанских военных от границы с Арменией.
Абдуллаева добавила, что Азербайджан всегда являлся сторонником решения пограничных вопросов путем переговоров и «Баку открыт для обсуждений и переговоров».
Представитель МИД Азербайджана также коснулась темы сохранения Парижем нейтралитета по процессам в регионе. «Не секрет, что у Франции имеется особая симпатия к Армении, но Париж, как сопредседатель МГ ОБСЕ, должен сохранять нейтралитет. Мы надеемся, что Франция будет придерживаться нейтралитета и непредвзятости в рамках своего мандата сопредседателя», - отметила Абдуллаева.
Р.Ахмедов
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