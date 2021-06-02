Оппозиционные партии в Израиле договорились о коалиции в преддверии формирования правительства

Израильские партии "Еш Атид" и "Кахоль-лаван", участвующие в переговорах о формировании коалиционного правительства, достигли между собой договоренностей по вопросам его создания, передает в среду "Едиот ахронот".
В заявлении партии подчеркнули, что стороны смогли договориться "по основным целям и принципам работы нового правительства", а также согласовали вопросы, связанные с "укреплением демократии и израильского общества".
Накануне в стране до поздней ночи продолжались переговоры представителей партий о формировании коалиционного правительства без участия партии "Ликуд" премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Ближе к ночи переговоры зашли в тупик, но утром партии объявили, что им в итоге удалось договориться.
Как пишет Times of Israel, объявить о создании коалиционного правительства политик Яир Лапид, лидер партии "Еш Атид", которому президент Израиля выдал мандат после того, как Нетаньяху не справился с этой задачей, может к 11.00 по местному времени (совпадает с мск) среды.
У Лапида есть время до позднего вечера среды, чтобы объявить президенту, что он договорился о формировании коалиционного правительства.
Около 40 армянских военных вечером 1 июня вошли на территорию Азербайджана, азербайджанские военные приняли ответные меры, вынудив их отойти на исходные позиции
Российские миротворцы в Карабахе стараются обеспечить перемирие, никакой роли Франции в этом вопросе нет – МИД Азербайджана
Новый посол Италии в Баку вручил копии верительных грамот главе МИД Азербайджана
Казахстан увеличил прогноз добычи нефти на Кашагане до 15,15 млн тонн в 2021г
Xalq Bank сократил в 2020г активы по МСФО на 4%, прибыль – на 14%
В США начали испытывать универсальную вакцину от гриппа
Ферстаппен надеется на победу на «Гран-при Азербайджана»
В Азербайджане отменили необходимость наличия справки ПЦР теста для пассажиров внутренних авиарейсов
ИВ Сумгайыта направит свыше 2 млн манатов на ремонт асфальтового покрытия
Президент Алиев выделил 1,4 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в Агдамском и Тертерском районах
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Объявлены победители пятого национального конкурса «Brand Award Azerbaijan»
День Азербайджанской Республики торжественно отметили в одном из живописнейших городов Татарстана Лениногорске
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?