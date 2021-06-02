Оппозиционные партии в Израиле договорились о коалиции в преддверии формирования правительства

Израильские партии "Еш Атид" и "Кахоль-лаван", участвующие в переговорах о формировании коалиционного правительства, достигли между собой договоренностей по вопросам его создания, передает в среду "Едиот ахронот".

В заявлении партии подчеркнули, что стороны смогли договориться "по основным целям и принципам работы нового правительства", а также согласовали вопросы, связанные с "укреплением демократии и израильского общества".

Накануне в стране до поздней ночи продолжались переговоры представителей партий о формировании коалиционного правительства без участия партии "Ликуд" премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Ближе к ночи переговоры зашли в тупик, но утром партии объявили, что им в итоге удалось договориться.

Как пишет Times of Israel, объявить о создании коалиционного правительства политик Яир Лапид, лидер партии "Еш Атид", которому президент Израиля выдал мандат после того, как Нетаньяху не справился с этой задачей, может к 11.00 по местному времени (совпадает с мск) среды.

У Лапида есть время до позднего вечера среды, чтобы объявить президенту, что он договорился о формировании коалиционного правительства.