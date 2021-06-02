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Дальнее зарубежье 02.06.2021 13:38

Оппозиционные партии в Израиле договорились о коалиции в преддверии формирования правительства

Израильские партии "Еш Атид" и "Кахоль-лаван", участвующие в переговорах о формировании коалиционного правительства, достигли между собой договоренностей по вопросам его создания, передает в среду "Едиот ахронот".

В заявлении партии подчеркнули, что стороны смогли договориться "по основным целям и принципам работы нового правительства", а также согласовали вопросы, связанные с "укреплением демократии и израильского общества".

Накануне в стране до поздней ночи продолжались переговоры представителей партий о формировании коалиционного правительства без участия партии "Ликуд" премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Ближе к ночи переговоры зашли в тупик, но утром партии объявили, что им в итоге удалось договориться.

Как пишет Times of Israel, объявить о создании коалиционного правительства политик Яир Лапид, лидер партии "Еш Атид", которому президент Израиля выдал мандат после того, как Нетаньяху не справился с этой задачей, может к 11.00 по местному времени (совпадает с мск) среды.

У Лапида есть время до позднего вечера среды, чтобы объявить президенту, что он договорился о формировании коалиционного правительства.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПАРТИИ, ОППОЗИЦИЯ, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]