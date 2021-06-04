МИД Азербайджана возложил ответственность на Армению в связи с гибелью азербайджанских журналистов в результате подрыва на мине в Карабахе

Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с заявлением в связи с гибелью азербайджанских журналистов в результате подрыва на противотанковой мине в Кельбаджарском районе в Карабахском районе страны.

«Азербайджан призывает международное сообщество не закрывать глаза на грубые нарушения Арменией своих международных обязательств, включая ее политику по преднамеренной установки мин, и потребовать от Еревана выполнения своих обязательств по международному праву», - говорится в заявлении МИД Азербайджана.

В заявлении также отмечается, что «вся ответственность за гибель гражданских лиц Азербайджана при выполнении ими своих должностных обязанностях ложится на Армению».

Б.Рустамбеков