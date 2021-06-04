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Карабах 04.06.2021 16:22

МИД Азербайджана возложил ответственность на Армению в связи с гибелью азербайджанских журналистов в результате подрыва на мине в Карабахе

Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с заявлением в связи с гибелью азербайджанских журналистов в результате подрыва на противотанковой мине в Кельбаджарском районе в Карабахском районе страны.

«Азербайджан призывает международное сообщество не закрывать глаза на грубые нарушения Арменией своих международных обязательств, включая ее политику по преднамеренной установки мин, и потребовать от Еревана выполнения своих обязательств по международному праву», - говорится в заявлении МИД Азербайджана.

В заявлении также отмечается, что «вся ответственность за гибель гражданских лиц Азербайджана при выполнении ими своих должностных обязанностях ложится на Армению».

Б.Рустамбеков

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Тэги: МИД, ЖУРНАЛИСТЫ, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]