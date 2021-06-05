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Карабах 05.06.2021 13:17

Группа карабахских армян обвиняет власти Армении в гибели азербайджанских журналистов и чиновника в Карабахе

Сопредседатель Гражданской Платформы мира между Арменией и Азербайджаном Артур Агаджанов и группа карабахских армян выразили соболезнования Азербайджану, семьям и близким погибших в результате подрыва на мине в Кельбаджарском районе двух азербайджанских журналистов и чиновника.

Агаджанов пожелал скорейшего выздоровления 4 раненным в результате этого теракта, устроенного армянской стороной.

«Прямая ответственность за случившееся преступление лежит на нынешних и прежних властях Армении. Официальный Ереван так и не передал Баку карты минных полей, что спасло бы жизнь многим невинным людям и создало благоприятный фон для прямых переговоров между Арменией и Азербайджаном», - говорится в тексте заявления, поступившего в агентство «Интерфакс-Азербайджан».

«Преступная оккупационная политика властей Армении и сегодня оборачивается гибелью граждан Азербайджана. Решительно осуждаем чудовищный теракт в Кельбаджаре, который стал следствием тотального минирования азербайджанских территорий со стороны диверсионных групп и ВС Армении. Приносим наши соболезнования и призываем мировое сообщество решительно осудить официальный Ереван за отказ предоставить карты минных полей Азербайджану", - говорится в обращении группы карабахских армян.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]