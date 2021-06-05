Группа карабахских армян обвиняет власти Армении в гибели азербайджанских журналистов и чиновника в Карабахе

Сопредседатель Гражданской Платформы мира между Арменией и Азербайджаном Артур Агаджанов и группа карабахских армян выразили соболезнования Азербайджану, семьям и близким погибших в результате подрыва на мине в Кельбаджарском районе двух азербайджанских журналистов и чиновника.

Агаджанов пожелал скорейшего выздоровления 4 раненным в результате этого теракта, устроенного армянской стороной.

«Прямая ответственность за случившееся преступление лежит на нынешних и прежних властях Армении. Официальный Ереван так и не передал Баку карты минных полей, что спасло бы жизнь многим невинным людям и создало благоприятный фон для прямых переговоров между Арменией и Азербайджаном», - говорится в тексте заявления, поступившего в агентство «Интерфакс-Азербайджан».

«Преступная оккупационная политика властей Армении и сегодня оборачивается гибелью граждан Азербайджана. Решительно осуждаем чудовищный теракт в Кельбаджаре, который стал следствием тотального минирования азербайджанских территорий со стороны диверсионных групп и ВС Армении. Приносим наши соболезнования и призываем мировое сообщество решительно осудить официальный Ереван за отказ предоставить карты минных полей Азербайджану", - говорится в обращении группы карабахских армян.

Отдел новостей