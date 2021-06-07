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Дальнее зарубежье 07.06.2021 15:18

Ежесуточный прирост зараженных COVID-19 в Британии свидетельствует о новой волне пандемии

Эксперты считают, что ежедневное количество заражений коронавирусом COVID-19 в Британии указывает на третью волну пандемии в стране.

"Ежедневно в Соединенном Королевстве регистрируется 5,3 тыс. новых случаев заболевания, а на прошлой неделе суточное число инфицированных возросло примерно на 2 тыс. человек. Это свидетельствует о появлении новой волны", - сообщил в эфире телеканала Sky News бывший главный советник правительства по науке Дэвид Кинг.

При этом, по его словам, около 400 заражений в день приходится на уже прошедших вакцинацию людей.

Между тем, накануне представитель консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (SAGE) Дэйм Джонсон сообщила телеканалу, что экспертам нужно больше данных, чтобы принять решение о дальнейших мерах по сдерживанию коронавируса.

"Следующая неделя будет решающей для получения этих данных", - отметила Джонсон.

С момента начала пандемии COVID-19 в Великобритании выявлено более 4,5 млн случаев заражения, 127,8 тыс. пациентов скончались от осложнений, вызванных заболеванием, 4,27 млн человек полностью выздоровели.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КОРОНАВИРУС, ПРОГНОЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]