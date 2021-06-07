Грузия планирует возобновление железнодорожного сообщения с Азербайджаном

Грузия планирует возобновить прерванное пандемией коронавирусной инфекции железнодорожное сообщение с Азербайджаном, сообщила в понедельник министр экономики и устойчивого развития республики Натия Турнава.

"Идет работа с Азербайджаном по восстановлению железнодорожных пассажирских рейсов из этой страны и упрощению приема ее граждан в Грузии, что будет в скором времени успешно достигнуто", - сказала Турнава на брифинге в понедельник.

По ее словам, Грузия возобновляет железнодорожное сообщение с Арменией, первый поезд по маршруту Ереван-Батуми через Тбилиси отправится 15 июня.

Из-за пандемии COVID-19 в Грузии с 21 марта 2020 года были закрыты для пассажиров как воздушные, так и сухопутные и морские границы страны. С 1 февраля 2021 года в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в стране были сняты ограничения на выполнение регулярных международных авиарейсов.