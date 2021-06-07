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Транспорт и связь 07.06.2021 15:55

Грузия планирует возобновление железнодорожного сообщения с Азербайджаном

Грузия планирует возобновить прерванное пандемией коронавирусной инфекции железнодорожное сообщение с Азербайджаном, сообщила в понедельник министр экономики и устойчивого развития республики Натия Турнава.

"Идет работа с Азербайджаном по восстановлению железнодорожных пассажирских рейсов из этой страны и упрощению приема ее граждан в Грузии, что будет в скором времени успешно достигнуто", - сказала Турнава на брифинге в понедельник.

По ее словам, Грузия возобновляет железнодорожное сообщение с Арменией, первый поезд по маршруту Ереван-Батуми через Тбилиси отправится 15 июня.

Из-за пандемии COVID-19 в Грузии с 21 марта 2020 года были закрыты для пассажиров как воздушные, так и сухопутные и морские границы страны. С 1 февраля 2021 года в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в стране были сняты ограничения на выполнение регулярных международных авиарейсов.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ГРАНИЦЫ, ЖЕЛДОРОГА, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]