Власти Южной Кореи планируют с июля разрешить зарубежные групповые туры для полностью привитых от COVID-19 людей

Южная Корея разрешит зарубежные групповые поездки полностью вакцинированных граждан в страны со стабильными мерами реагирования на COVID-19 уже в июле, заявил премьер-министр Ким Бу Гем в среду.
"Начиная с июля мы планируем разрешить групповые поездки полностью вакцинированных людей путем консультаций между странами со стабильными антивирусными условиями",- цитирует "Ренхап" заявление Ким Бу Гема во время ежедневного межведомственного совещания по борьбе с коронавирусом в стране.
Премьер-министр отметил, что сферы авиаперевозок и туризма серьезно пострадали от пандемии. Он подчеркнул, что число людей, надеющихся на возобновление зарубежных туров, растет.
На данный момент в стране вакцинировано 16,5% населения. Южная Корея планирует достичь коллективного иммунитета к ноябрю.
Баку передал Еревану армянского военного, заблудившегося и попавшего на территорию Азербайджана
Ереван предпринимает шаги для эскалации напряженности на границе с Азербайджаном – Байрамов
Манат подешевел к евро и рублю
Инвесткомпания Баффета вложила $500 млн в бразильский онлайн-банк Nubank
Минэнерго США повысило прогноз цены Brent на 2021г до $65,2/барр
В Азербайджане в водохранилище утонули двое подростков и 6-летний мальчик
В Азербайджане суточный рост числа заражений COVID-19, 2 человека скончались
Во Франции задержали двух человек после инцидента с пощечиной Макрону
ИВ Сальяна направит более 1 млн манатов на ремонт городских дорог
ИВ Гедабека направит около 805 тыс. манатов на асфальтирование городских дорог
Президент Алиев распорядился выделить 840 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения на юге Азербайджана
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
193 фермера получили в AccessBank микрокредиты, выделенные по линии AKİA
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?