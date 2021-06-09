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Дальнее зарубежье 09.06.2021 09:05

Власти Южной Кореи планируют с июля разрешить зарубежные групповые туры для полностью привитых от COVID-19 людей

Южная Корея разрешит зарубежные групповые поездки полностью вакцинированных граждан в страны со стабильными мерами реагирования на COVID-19 уже в июле, заявил премьер-министр Ким Бу Гем в среду.

"Начиная с июля мы планируем разрешить групповые поездки полностью вакцинированных людей путем консультаций между странами со стабильными антивирусными условиями",- цитирует "Ренхап" заявление Ким Бу Гема во время ежедневного межведомственного совещания по борьбе с коронавирусом в стране.

Премьер-министр отметил, что сферы авиаперевозок и туризма серьезно пострадали от пандемии. Он подчеркнул, что число людей, надеющихся на возобновление зарубежных туров, растет.

На данный момент в стране вакцинировано 16,5% населения. Южная Корея планирует достичь коллективного иммунитета к ноябрю.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КОРОНАВИРУС, ПОЕЗДКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]