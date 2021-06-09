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Финансы 09.06.2021 11:32

Azerkosmos завершил 2020 год с чистым убытком в 5 млн манатов

Чистый убыток ОАО "Azerkosmos" за 2020 год составил 5 млн 5,344 тыс. манатов против чистой прибыли в размере 3 млн 618,087 тыс. манатов в 2019 году.

Согласно опубликованной финансовой отчетности общества за 2020 год, операционный убыток Azerkosmos в минувшем году составил 669,488 тыс. манатов, против прибыли 2 млн 746,739 тыс. манатов годом ранее.

Доходы общества от продаж в 2020 году составили 54 млн 338,89 тыс. манатов (рост на 4,5%), себестоимость продаж – 45 млн 291,964 тыс. (рост на 19,3%). Доходы Azerkosmos от лизинговых операций в 2020 году составили 10 млн 268,454 тыс. манатов (спад на 16,1%).

Активы Azerkosmos на 1 января 2021 года равны 592 млн 482,148 тыс. манатов (спад за 2020 год на 5,7%). При этом долгосрочные активы составляют 557 млн 614,703 тыс. манатов (спад на 2,1%), в том числе стоимость зданий и оборудования – 432 млн 685,507 тыс. манатов (рост на 21,8%). Текущие активы равны 34 млн 867,445 тыс. манатов (спад на 40,6%).

Обязательства общества на начало текущего года составляют 604 млн 679,695 тыс. манатов (спад на 8,9%).

Отрицательный капитал Azerkosmos на начало 2021 года равен 12 млн 197,547 тыс. манатов. При этом накопленный убыток на конец 2020 года составляет 308 млн 827,09 тыс. манатов (рост на 0,5%), уставный капитал – 169 млн 305,88 тыс. (рост за 2020 год в 2,7 раза).

ОАО "Azerkosmos" создано в 2010 году. В функции общества входит вывод на орбиту спутников, оказание телекоммуникационных услуг, проведения отбора страховых компаний для получения услуг, налаживание сотрудничества с космическими (спутниковыми) операторами, проведение различных исследований в этом направлении.

А.Мамедов

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Тэги: AZERKOSMOS, УБЫТОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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