Пять человек пострадали при взрыве на угольном месторождении в Бурятии

Пять горняков пострадали при взрыве на угольном месторождении в Мухоршибирском районе Бурятии, сообщил "Интерфаксу" источник в администрации района.

"При подготовке к плановому подрыву породы произошла детонация заряда. Пострадали пять человек. Несколько в тяжелом состоянии", - сказал источник.