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Внешняя политика 10.06.2021 22:34

Байрамов обсудил с послом Великобритании разминирование в Карабахе, смягчение карантина и региональную безопасность

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в четверг принял посла Великобритании в Баку Джеймса Шарпа.

«Байрамов проинформировал Шарпа о текущей ситуации в регионе, особенно о напряженности на азербайджано-армянской границе, действиях Азербайджана по реализации трехсторонних заявлений, об опасности мин на освобожденных территориях и их последствиях. Министр также выразил признательность Лондону за поддержку в разминировании в Карабахе», - сообщает МИД Азербайджана.

Собеседники также обсудили вопросы, связанные с пандемией, в том числе смягчение карантина в Азербайджане, визиты иностранных граждан в страну.

«Байрамов и Шарп также обсудили вопросы региональной и международной безопасности», - подчеркивает МИД.

Р.Ахмедов

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БАЙРАМОВ, ШАРП, ПЕРЕГОВОРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]