Байрамов обсудил с послом Великобритании разминирование в Карабахе, смягчение карантина и региональную безопасность

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в четверг принял посла Великобритании в Баку Джеймса Шарпа.
«Байрамов проинформировал Шарпа о текущей ситуации в регионе, особенно о напряженности на азербайджано-армянской границе, действиях Азербайджана по реализации трехсторонних заявлений, об опасности мин на освобожденных территориях и их последствиях. Министр также выразил признательность Лондону за поддержку в разминировании в Карабахе», - сообщает МИД Азербайджана.
Собеседники также обсудили вопросы, связанные с пандемией, в том числе смягчение карантина в Азербайджане, визиты иностранных граждан в страну.
«Байрамов и Шарп также обсудили вопросы региональной и международной безопасности», - подчеркивает МИД.
Р.Ахмедов
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