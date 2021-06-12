Санкции ЕС в отношении Белоруссии могут быть более эффективными в случае сотрудничества в рамках G7 - глава Еврокомиссии

Сотрудничество в рамках "группы семи" (G7) может повысить эффективность санкций в отношении Белоруссии, считает председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы все очень обеспокоены ситуацией в Белоруссии. ЕС предпринял быстрые и настойчивые действия. Сотрудничество в рамках G7 сделает эти санкции более эффективными", - написала она в субботу в своем твиттере.

Кроме того, она напомнила, что "ЕС работает над инвестиционным планом в 3 млрд евро в поддержку будущей демократической Белоруссии".

Ранее на этой неделе глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объявил, что пакет экономических санкций ЕС против Белоруссии может быть одобрен на следующем совете глав МИД Евросоюза.

"Мы работаем над точечными экономическими санкциями. Надеюсь, эти меры будут одобрены на следующем совете глав МИД ЕС", - сказал он, выступая в Европарламенте.

Ближайшее заседание совета глав МИД стран ЕС запланировано на 21 июня.

Боррель также отметил, что санкции, которые ЕС будет вводить против Белоруссии, неизбежно будут оказывать воздействие не только на власти, но и на рядовых граждан.

"Мы стараемся не бить по обычным гражданам. Однако, как говорится, нельзя приготовить омлет, не разбив яиц", - заявил он.

Боррель отметил, что ограничительные меры ЕС "наверняка будут влиять на белорусскую экономику".

Кроме того, Боррель подчеркнул, что ЕС опубликовал проект пакета экономической помощи и инвестиций для демократической Белоруссии в размере 3 млрд евро. Он должен стать сильным стимулом для экономического развития.