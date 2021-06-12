Санкции ЕС в отношении Белоруссии могут быть более эффективными в случае сотрудничества в рамках G7 - глава Еврокомиссии

Сотрудничество в рамках "группы семи" (G7) может повысить эффективность санкций в отношении Белоруссии, считает председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Мы все очень обеспокоены ситуацией в Белоруссии. ЕС предпринял быстрые и настойчивые действия. Сотрудничество в рамках G7 сделает эти санкции более эффективными", - написала она в субботу в своем твиттере.
Кроме того, она напомнила, что "ЕС работает над инвестиционным планом в 3 млрд евро в поддержку будущей демократической Белоруссии".
Ранее на этой неделе глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объявил, что пакет экономических санкций ЕС против Белоруссии может быть одобрен на следующем совете глав МИД Евросоюза.
"Мы работаем над точечными экономическими санкциями. Надеюсь, эти меры будут одобрены на следующем совете глав МИД ЕС", - сказал он, выступая в Европарламенте.
Ближайшее заседание совета глав МИД стран ЕС запланировано на 21 июня.
Боррель также отметил, что санкции, которые ЕС будет вводить против Белоруссии, неизбежно будут оказывать воздействие не только на власти, но и на рядовых граждан.
"Мы стараемся не бить по обычным гражданам. Однако, как говорится, нельзя приготовить омлет, не разбив яиц", - заявил он.
Боррель отметил, что ограничительные меры ЕС "наверняка будут влиять на белорусскую экономику".
Кроме того, Боррель подчеркнул, что ЕС опубликовал проект пакета экономической помощи и инвестиций для демократической Белоруссии в размере 3 млрд евро. Он должен стать сильным стимулом для экономического развития.
Ереван сбросил один из своих малых козырей без получения за него адекватной компенсации – Кузнецов об обмене между Баку и Ереваном
Пашинян: Я передавал Азербайджану карты минных полей через Лаврова
Мишель приветствовал взаимные гуманитарные жесты Азербайджана и Армении
Меркель обсудила с Байденом его предстоящую встречу с Путиным и "Северный поток 2"
Япония выделит Афганистану миллионы долларов на развитие
BP планирует выделить иракские операции в самостоятельную компанию
Футболист сборной Дании Эриксен потерял сознание во время матча Евро-2020
В Азербайджане зафиксирован 61 случай COVID-19, 2 человека скончались
В американском городе Остине произошла перестрелка, сообщается о 12 пострадавших
Президент Алиев распорядился выделить 910 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения на севере Азербайджана
ИВ Сальяна направит более 1 млн манатов на ремонт городских дорог
ИВ Гедабека направит около 805 тыс. манатов на асфальтирование городских дорог
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Программа стажировки “Summer Challenge 2021” в Yelo Bank
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению кассового оборудования
Первая научно-практическая конференция «Мост Дружбы Татарстан – Азербайджан» прошла в городе нефтяников - Лениногорске
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?