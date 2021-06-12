Пашинян: Я передавал Азербайджану карты минных полей через Лаврова

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян подтвердил сведения о возвращении из Азербайджана 15 человек.
"У меня хорошая новость. 15 человек, наших пленных, возвращаются в Армению. Они сейчас в пути", - сказал Пашинян в ходе предвыборного митинга в Гегаркуникской области Армении.
Он сообщил, что передавал Азербайджану через главу МИД России Сергея Лаврова карты минных полей. «Во время визита главы МИД России Сергея Лаврова в Армению я передал Азербайджану через него карты минных полей", - сказал Пашинян.
Кроме того, он заявил, что возвращение 15 человек стало возможным благодаря усилиям США.
"В Ереване я встретился с помощником госсекретаря США по европейским и евразийским делам Филипом Рикером. Он сказал, что по поручению госсекретаря США Энтони Блинкена, у него есть миссия - обеспечить перелом в процессе возвращения пленных. Он сказал, что если мы готовы к такому сотрудничеству, то они готовы вовлечься в процесс. Я ответил, что мы готовы. И сегодня, благодаря усилиям, в том числе премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, партнеров Совета Европы, США, удалось вернуть 15 человек в Армению", - отметил Пашинян.
При этом он заявил, что Армения передала карты не в обмен на пленных, а "ответила шагом на шаг".
"Речь идет о минных полях, которые находятся в тылу ВС Азербайджана. Эти поля больше не разделяют нас по известным причинам", - сказал Пашинян.
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