Пашинян: Я передавал Азербайджану карты минных полей через Лаврова

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян подтвердил сведения о возвращении из Азербайджана 15 человек.

"У меня хорошая новость. 15 человек, наших пленных, возвращаются в Армению. Они сейчас в пути", - сказал Пашинян в ходе предвыборного митинга в Гегаркуникской области Армении.

Он сообщил, что передавал Азербайджану через главу МИД России Сергея Лаврова карты минных полей. «Во время визита главы МИД России Сергея Лаврова в Армению я передал Азербайджану через него карты минных полей", - сказал Пашинян.

Кроме того, он заявил, что возвращение 15 человек стало возможным благодаря усилиям США.

"В Ереване я встретился с помощником госсекретаря США по европейским и евразийским делам Филипом Рикером. Он сказал, что по поручению госсекретаря США Энтони Блинкена, у него есть миссия - обеспечить перелом в процессе возвращения пленных. Он сказал, что если мы готовы к такому сотрудничеству, то они готовы вовлечься в процесс. Я ответил, что мы готовы. И сегодня, благодаря усилиям, в том числе премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, партнеров Совета Европы, США, удалось вернуть 15 человек в Армению", - отметил Пашинян.

При этом он заявил, что Армения передала карты не в обмен на пленных, а "ответила шагом на шаг".

"Речь идет о минных полях, которые находятся в тылу ВС Азербайджана. Эти поля больше не разделяют нас по известным причинам", - сказал Пашинян.